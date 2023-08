Veritas Capital émet une offre de rachat sur BlackBerry

La société américaine d’investissement Veritas Capital a lancé une offre de rachat sur BlackBerry, l’entreprise canadienne qui avait mis l’utilisation d’internet ‘en poche’ avant même la révolution du smartphone.

Au début des années 2000, les BlackBerry étaient encore un symbole de statut social pour les dirigeants d’entreprise, les politiciens et toutes les personnes qui se considéraient comme tels. Mais depuis l’avènement du smartphone, qui a étendu l’utilisation d’internet en rue vers un marché à la consommation plus large, le fabricant canadien est tombé en disgrâce. Ses smartphones n’ont pas connu le succès et en 2016, l’entreprise a complètement cessé de vendre son propre matériel.

Depuis lors, elle s’occupe de logiciels pour les automobiles et la cybersécurité. Et elle examine apparemment des pistes pour se mettre elle-même en vente, ainsi que sa large gamme de technologies brevetées.

Et elle a trouvé un amateur, selon l’agence de presse Reuters. Veritas Capital, une société d’investissement new-yorkaise, aurait en effet émis une offre de rachat sur le tout. C’est notamment ce que BlackBerry souhaitait, même si en mai, elle avait encore annoncé qu’une revente de différents départements faisait partie des possibilités.