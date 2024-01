Synopsys s’empare d’Ansys pour 35 milliards de dollars

L’éditeur de logiciels pour la conception de puces Synopsys rachète son homologue sectoriel, Ansys. Les deux entreprises collaboraient depuis un certain temps déjà.

Ce méga-accord sera financé en espèces et en actions et s’élèvera à 35 milliards de dollars. Les deux entreprises sont peu connues en dehors de leur secteur, mais cela fait néanmoins de l’opération l’un des plus importants rachats technologiques de ces dernières années.

Synopsys édite des logiciels pour la conception de puces dans divers secteurs. Pour sa part, Ansys se concentre sur les logiciels de simulation dans un large éventail d’applications: de l’aérospatiale à la défense, en passant par l’énergie ou l’automobile. C’est un concurrent d’AutoCAD et de Solidworks entre autres.

L’agence Reuters avait révélé il y a quelques semaines déjà que les deux entreprises étaient en pourparlers. Elle annonce maintenant qu’Ansys avait été approchée par une autre firme en vue d’un rachat, après quoi elle s’est mise à négocier avec diverses parties pour finalement trouver son bonheur chez Synopsys. Toutes deux sont également partenaires depuis 2017 en matière, entre autres, d’analyse de puces pour une recherche de qualité.

Selon Synopsys, le rachat devrait être finalisé d’ici le premier semestre 2025. Cependant, l’accord prévoit des clauses spéciales au cas où l’une des deux entreprises changerait d’avis, s’associerait à une autre ou si des régulateurs s’opposaient au rachat.