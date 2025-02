Musk retirera son offre de rachat, si OpenAI maintient sa mission principale 

Le milliardaire Elon Musk retirera son offre de 97,4 milliards de dollars pour racheter l’organisation à but non lucratif à l’initiative d’OpenAI, si le conseil d’administration de celle-ci accepte de maintenir sa mission initiale.

Voilà ce que révèlent les avocats de Musk dans un document judiciaire. Ils réagissent ainsi aux critiques des avocats d’OpenAI, la firme à l’origine du chatbot ChatGPT.

Musk avait précédemment accusé OpenAI d’avoir abandonné sa mission initiale consistant à servir l’humanité avec une IA ouverte et sûre, et de se concentrer désormais entièrement sur la maximisation des profits. Le CEO d’OpenAI, Sam Altman, veut en effet transformer OpenAI en une entreprise commerciale et entend investir des centaines de milliards pour y parvenir.

Elon Musk et Sam Altman sont depuis assez longtemps déjà en désaccord en raison de leurs points de vue divergents sur l’orientation à donner à OpenAI, dont Elon Musk est l’un des fondateurs. L’offre émise lundi d’un consortium dirigé par Musk a encore accru les tensions entre eux. Altman a ensuite répondu qu’OpenAI n’était pas à vendre, surtout pas à Musk.

Tribunal

Musk et Altman s’opposent en justice sur leurs visions de diriger OpenAI depuis l’année dernière. Musk veut qu’un juge bloque la transformation d’OpenAI en une entreprise à but lucratif. Le juge doit encore se prononcer sur cette question.

Les avocats d’OpenAI et d’Altman affirment que l’offre de Musk sape ses propres arguments, selon lesquels les actifs d’OpenAI ne peuvent pas être transférés à des fins lucratives. D’après eux, l’offre montre que la demande de Musk représente ‘une tentative inappropriée de porter atteinte à un concurrent’. Musk a lancé sa propre startup d’IA, xAI, en 2023. Il est également le directeur de Tesla et le propriétaire de X.