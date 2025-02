Musk a fait une offre à près de 100 milliards de dollars pour acquérir OpenAI

Un consortium mené par le milliardaire Elon Musk a déposé une offre de 97,4 milliards de dollars (environ 94,4 milliards d’euros) pour acquérir l’association à but non lucratif OpenAI, à l’origine de ChatGPT, écrit The Wall Street Journal. Selon le journal économique, l’avocat d’Elon Musk a déposé l’offre lundi auprès d’Open AI.

Cette offre va vraisemblablement raviver les tensions entre Elon Musk et Sam Altman, PDG d’Open AI, concernant le futur de l’entreprise technologique. M. Altman projette de transformer l’association à but non lucratif en entreprise commerciale en investissant des milliards de dollars.

‘Non, merci’

‘Non merci, mais nous pouvons acheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez’, a réagi ce dernier sur X. La direction d’OpenAI n’a quant à elle pas encore officiellement répondu à l’offre de M. Musk.