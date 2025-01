La Justice américaine bloque la reprise de Juniper Networks par HPE

Le ministère américain de la Justice a intenté un procès en vue de bloquer le rachat de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour un montant de 14 milliards de dollars.

Selon le ministère, ce rachat réduirait la concurrence sur le marché et entraînerait une hausse des prix des réseaux sans fil (WLAN). Le ministère de la Justice est particulièrement préoccupé par la consolidation du marché WLAN, où HPE et Juniper sont déjà les deuxième et troisième plus grands fournisseurs.

Contester le procès

HPE et Juniper ne sont pas d’accord avec l’analyse du ministère et affirment que le rachat entraînera en réalité davantage d’innovations et de choix pour les clients. Les deux entreprises prévoient donc de contester le procès. Le rachat en question avait été annoncé il y a un an et élargirait considérablement la division réseaux de HPE.

En collaboration avec Dutch IT Channel.