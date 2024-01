Hewlett Packard Enterprise s’empare de Juniper Networks pour quelque 13 milliards d’euros

Hewlett Packard Enterprise (HPE) rachète le spécialiste des réseaux Juniper Networks pour 14 milliards de dollars, soit 12,79 milliards d’euros. Dans quel but? L’IA bien sûr!

Juniper Networks est un fabricant d’équipement de réseau ciblant le marché professionnel et affronte à ce titre la concurrence féroce de Cisco notamment, mais aussi toujours plus de Nvidia. Il en résulte que l’entreprise éprouve davantage de difficultés, sans compter que la demande d’équipement réseautique spécialisé régresse actuellement. Cela résulte du fait que les opérateurs mobiles et les fournisseurs de réseaux câblés sont durement touchés par la forte inflation et ralentissent donc actuellement leurs activités. Cela s’est traduit fin de l’année dernière par une forte perte d’emplois chez Juniper: 440 collaborateurs y ont en effet été licenciés.

Cela n’a pas empêché HPE de proposer 40 dollars par action, soit un surplus de 32,4 pour cent par rapport au cours boursier de lundi, date à laquelle la nouvelle d’un accord tout proche avait filtré. HPE versera 12,79 milliards d’euros cash. Selon toute attente, ce rachat doublera les activités réseautiques de HPE. Cette dernière est aux prises avec une faible demande de la part de l’activité traditionnelle des serveurs. Grâce au rachat, HPE acquerra de la connaissance et des produits supplémentaires en matière de sécurisation des réseaux et – surtout – des ‘enterprise networking operations’ basées sur l’IA. Par cette transaction, HPE entend renforcer encore son offre d’IA.

Le rachat intervient à un moment où quasiment tous les acteurs technologiques en vue investissent pleinement dans de nouveaux produits dans lesquels l’IA jouera un rôle central. Il s’agit de la ruée vers l’IA, comme certains analystes la qualifient. HPE espère pouvoir entériner l’accord d’ici la fin de cette année ou début 2025 en fonction de la vitesse à laquelle les instances régulatoires donneront ou non leur feu vert.