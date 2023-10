Inetum Group engloutit trois entreprises françaises

L’entreprise de services IT Inetum annonce le rachat de trois firmes françaises, à savoir 47 QUAI, Proceed et VISEO. Selon Inetum, ces expansions s’inscrivent dans sa nouvelle stratégie commerciale et sa vision d’un ancrage européen et local encore plus fort.

47 QUAI est spécialisée dans la consultance et l’intégration de solutions Salesforce. Inetum était déjà partenaire Summit, et ce rachat devrait encore renforcer sa Salesforce Global Practice. Inetum compte désormais une équipe de plus de 200 experts Salesforce.

VISEO Dynamics, spécialiste des logiciels Microsoft Dynamics, renforcera l’équipe Inetum soutenant les entreprises dans la transformation de leurs processus opérationnels. Au total, cette équipe comptera désormais plus de 330 experts.

Enfin, Proceed, un intégrateur français spécialisé dans la plate-forme de ‘cloud computing’ ServiceNow, propose entre autres des solutions ITSM, ITOM, CSM et RH pour différents enjeux organisationnels. A travers cette acquisition, Inetum renforcera sa gamme de services avec plus de 300 consultants certifiés.

Inetum est active dans plus de 27 pays, occupe près de 28.000 personnes et généra en 2022 un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros.