ConXioN absorbe le spécialiste Dynamics Axcite

Le fournisseur de services ConXioN rachète Axcite, un Microsoft Dynamics Partner gantois.

Axcite fournit au départ de Lievegem (Gand) depuis plus d’une décennie des services relatifs à la mise en œuvre de Dynamics 365 Finance & Operations. Au terme de ce rachat – pas le premier cette année –, les 10 employés rejoindront le département Bizapps de ConXioN. Axcite dispose d’une clientèle très diverse non spécifiquement liée au secteur, allant de PME en croissance rapide jusqu’à des firmes internationales.

‘Grâce à l’expertise d’Axcite, nous pourrons désormais supporter pleinement nos clients du marché intermédiaire en matière de Dynamics Finance, Supply Chain Management et Project Operations’, explique Chris Debyser, CEO de ConXioN. Quant à Stefaan De Prest, CEO d’Axcite, il voit aussi dans le rachat une garantie d’une vision à long terme pour les clients existants.

Nouveau Managing Director

ConXioN avait récemment aussi annoncé que Jochen Maertens était devenu le nouveau Managing Director. Jochen Maertens a débuté sa carrière IT en 2000 en tant que CIO chez Agoria, avant de créer en 2006 Synergics qui devint en 2021 une composante de Wortell. En qualité de Managing Director, Maertens collaborera étroitement avec le CEO Chris Debyser , afin de déterminer plus avant le cap stratégique du groupe ConXioN et de diriger les opérations quotidiennes. L’intégration après les rachats successifs de WestSys, FORT:LOX, Xams, Sharecom, ITCE et donc à présent aussi d’Axcite représentera directement un point de focalisation pour le nouveau Managing Director.