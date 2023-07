ConXioN s’empare d’une entreprise ICT brugeoise

ConXioN, autrefois active en Flandre Occidentale et Orientale, rachète le fournisseur de services ICT Sharecom.

Cela fait quelque temps déjà que ConXioN effectue des rachats. C’est ainsi que l’entreprise IT a précédemment déjà repris FORT:LOX – un spécialiste en cybersécurité de Roulers – et a amplifié son empreinte digitale en Flandre Occidentale en rachetant WestSys. Xams, un spécialiste en Microsoft Dynamics, est lui aussi passé dans les mains de ConXion. Et voici qu’à présent, l’entreprise annonce qu’elle absorbe Sharecom.

La firme IT brugeoise Sharecom se focalise depuis plus de 30 ans sur les services ICT globaux pour PME et indépendants. ConXioN elle-même ‘n’est âgée que’ de 26 ans et est principalement active en Flandre Occidentale et Orientale, même si elle dessert des clients dans toute la Belgique. Avec ses 140 collaborateurs, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros.

Sharecom continuera d’opérer comme une entité autonome, mais pourra à coup sûr compter sur les services de support de ConXioN. ‘Une consolidation avec ConXioN nous donnera une impulsion que nous ne manquerons pas d’exploiter pour encore mieux desservir nos clients à l’avenir’, déclare Christian Van Oost de Sharecom. ‘Sharecom est fortement concentrée sur une prise en charge IT complète, sur les compétences et les services orientés clients. Au départ de Bruges, nous pourrons encore mieux aider nos clients dans le nord de la Flandre Occidentale’, ajoute à son tour Chris Debyser, CEO de ConXioN.