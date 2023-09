Cegeka vise une participation plus importante encore dans CTG

L’offre publique émise par Cegeka sur CTG, son homologue américain du secteur, se déroule si bien que le groupe IT de Hasselt a prolongé son offre jusqu’à la mi-octobre. Cegeka a déjà mis la main sur plus de 76 pour cent des actions CTG, soit dix pour cent de plus que ce qu’elle s’était fixé pour procéder au rachat.

En août, Cegeka annonçait qu’elle offrait environ 10,5 dollars par action de Computer Task Group (CTG), une firme IT basée à Buffalo (dans l’état de New York aux États-Unis) qui, comme Cegeka, fournit des services de transformation numérique dans le monde entier. Il s’agissait d’un accord pour lequel le groupe IT d’Hasselt composé de l’entrepreneur André Knaepen et de la société d’investissement Gimv avait libéré environ 170 millions de dollars (quelque 155 millions d’euros).

Passé le cap

Mercredi dernier, une première période de soumission s’est clôturée dans le cadre de l’offre publique que Cegeka avait lancée sur les actions de CTG à la bourse Nasdaq de New York. Cela signifie qu’environ 76,5 pour cent des actions ont été rachetées. Cegeka avait fixé un minimum absolu de 66 pour cent pour poursuivre plus avant la transaction. Alors qu’on attend toujours les décisions de plusieurs instances, dont l’Autorité belge de la concurrence, l’offre publique sera en principe prolongée jusqu’au 13 octobre, selon le journal De Tijd.

Croissance externe

Ce rachat constituera avant tout un vecteur de croissance externe pour Cegeka. Une fois CTG absorbée, le groupe IT belge étendra principalement ses activités à l’international, avec un chiffre d’affaires en hausse attendu d’1,4 milliard d’euros en 2024. Au cours de son exercice 2022, CTG a réalisé un chiffre d’affaires de 325 millions de dollars (306 millions d’euros). Avec l’arrivée du nouveau venu, les effectifs de Cegeka s’élèveront à environ 9.000 collaborateurs répartis dans 18 pays.

Outre l’habituel ‘Nous sommes ravis’ dans le communiqué de presse annonçant le rachat en août, le CEO de Cegeka, Stijn Bijnens, évoquait ‘une prochaine étape dans une croissance continue’, ‘une complémentarité avec l’ensemble des clients et des services de Cegeka’ et ‘un complément aux capacités et à la connaissance existantes’.