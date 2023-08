Cegeka rachète l’entreprise informatique CTG

L’entreprise limbourgeoise Cegeka rachète la société de services IT américaine CTG pour 170 millions de dollars (environ 155 millions d’euros), a-t-elle annoncé mercredi. La transaction devrait être finalisée dans le courant de l’année 2023.

Cette acquisition marque “une nouvelle étape dans la croissance” du groupe basé à Hasselt. “Avec CTG, nous avons trouvé un partenaire offrant une complémentarité avec le portefeuille de clients et de services de Cegeka. De plus, CTG vient compléter les capacités et connaissances déjà présentes au sein de Cegeka”, s’est félicité le CEO de l’entreprise belge, Stijn Bijnens.

CTG est actif en Amérique du Nord et du Sud, en Europe de l’Ouest et en Inde. L’an dernier, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 325 millions de dollars.