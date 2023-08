Les Etats-Unis limitent les exportations de puces IA de Nividia et d’AMD vers le Moyen-Orient

Les Etats-Unis ont élargi la limitation des exportations de puces sophistiquées pour l’intelligence artificielle de Nvidia et d’AMD à d’autres zones, dont quelques pays du Moyen-Orient. Vis-à-vis de la Chine, des règles américaines assez strictes s’appliquent depuis pas mal de temps déjà à l’exportation de ces puces.

Par voie de communiqué, Nvidia a informé les autorités boursières américaines que les nouvelles limitations aux exportations affectant les puces qui accélèrent les tâches d’apprentissage machine, n’auront pas d’impact matériel immédiat sur ses résultats. Son concurrent AMD a aussi reçu un courrier à propos de ce genre de restrictions, selon un initié qui s’est confié à l’agence de presse Reuters. Ce fabricant pense lui aussi que cela n’aura aucune influence matérielle sur ses revenus.

Des risques pas encore clairs

Les Etats-Unis imposent généralement des contrôles à l’exportation pour des questions de sécurité nationale. C’est ainsi que les exportations vers la Chine sont limitées, parce que le gouvernement américain craint que le pays n’utilise les puces à des fins militaires. Sous la pression des Etats-Unis, les Pays-Bas ont également restreint l’exportation de leur technologie en la matière vers la Chine. Dans ce cas, il s’agit plus précisément de certaines machines à puces d’ASML.

Selon Reuters, on ignore cependant encore quels sont les risques précis liés aux exportations vers le Moyen-Orient. Le ministère américain du commerce, qui gère normalement les exigences en matière de licences d’exportation, n’a pu être joint pour faire connaître son avis.

Nvidia n’a pas non plus commenté les nouvelles limitations. L’entreprise n’a en outre pas spécifié quels pays du Moyen-Orient seraient soumis aux règles d’exportation plus strictes.