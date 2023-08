Hugging Face lève 235 millions de dollars supplémentaires

Lors d’une nouvelle phase de capitalisation, le référentiel de modèles d’IA open source Hugging Face récolte de l’argent auprès de plusieurs géants technologiques, dont IBM, Google, Amazon, Nvidia, AMD, Intel et Salesforce.

Hugging Face est un référentiel se concentrant sur les modèles d’IA et est de ce fait l’équivalent d’un GitHub par exemple, mais dans ce cas pour l’apprentissage machine et les ensembles de données pour algorithmes. Le site est entre autres un endroit où on peut trouver des modèles populaires d’IA générative, tels que Stable Diffusion de Stability AI et Llama 2 de Meta.

Ce référentiel lève à présent 235 millions de dollars dans le cadre d’une nouvelle phase de capitalisation. De ce fait, la valeur de l’entreprise est à présent estimée à 4,5 milliards de dollars. Lors de cette phase, quelques investisseurs notoires se sont manifestés, dont IBM, Google, Amazon, Nvidia, AMD, Intel et Salesforce. Toutes ces entreprises sont actuellement occupées à effectuer de la recherche et du développement dans le domaine de l’IA générative ou connexe et ont donc tout intérêt à sauter dans le train d’un référentiel open source global.

Hugging Face utilisera notamment cet argent pour engager davantage de personnel et pour étendre sa plate-forme, selon Clément Delangue, CEO d’Hugging Face, qui s’est confié au site technologique The Verge.