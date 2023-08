Envoyer soi-même des colis va coûter plus cher chez Amazon

Amazon, l’un des plus grands détaillants en ligne au monde, facturera bientôt un coût supplémentaire aux vendeurs qui ne recourent pas à son service d’expédition.

Voilà ce que révèlent les sites d’information Bloomberg et CNBC. Cela reviendrait à un coût supplémentaire de 2 pour cent sur chaque colis que les vendeurs expédient par eux-mêmes. Cette hausse entrerait en vigueur en octobre et s’appliquerait aux vendeurs membres du Seller Fulfilled Prime d’Amazon. Il s’agit là d’un service qui permet aux commerçants de vendre des produits Prime depuis leur propre magasin. La plupart des produits Prime sont fournis via Fulfillment by Amazon (FBA), par lequel Amazon (aussi contre paiement) stocke et distribue les produits elle-même.

Le nouveau tarif semble conçu pour pousser les vendeurs vers la formule Fulfillment by Amazon, où le géant de la vente au détail conserve plus de contrôle sur le processus logistique et peut facturer potentiellement plus pour la livraison.

Cette décision intervient à un moment bizarre dans la mesure où le régulateur américain FTC serait en train de préparer un procès antitrust contre Amazon, entre autres à cause de la pratique consistant à pousser les vendeurs vers ses propres services logistiques. Le nouveau tarif viendrait en outre s’ajouter à la commission de 8 à 15 pour cent existante qu’Amazon facture pour la vente de produits via sa plate-forme.