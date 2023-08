L’autorité américaine de la concurrence envisage un procès antitrust contre Amazon

La Federal Trade Commission, l’autorité américaine en charge de la concurrence, envisage d’intenter un procès à l’encontre des pratiques commerciales du géant technologique Amazon, selon le journal américain The New York Times. C’est surtout la puissance d’Amazon dans le secteur de la vente au détail qui constitue une source fréquente de critiques.

La semaine prochaine, des représentants d’Amazon se rendront à Washington D.C., conjointement avec Lina Khan, la présidente de la Federal Trade Commission (FTC) américaine, et avec deux commissaires de l’organisme gouvernemental qui enquête sur la concurrence déloyale parmi les entreprises américaines. Selon The New York Times, la FTC serait prête à décider de poursuivre Amazon en justice.

Principalement dans la vente au détail

Amazon a débuté sous la forme d’une librairie ligne, avant d’étendre ses activités pendant plus de trente ans. Aujourd’hui, l’entreprise propose entre autres des services dans le nuage. Elle a racheté le studio de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer et a étoffé sa présence dans la vente au détail. C’est surtout en raison du pouvoir indu que l’entreprise internet exercerait sur ce secteur avec un puissant réseau de centres logistiques et le rachat de la chaîne de magasins physiques Whole Foods qu’elle est fortement critiquée.

Problèmes multiples

La FTC mène une enquête sur Amazon depuis pas mal de temps déjà. Plus tôt cette année, le gouvernement avait déjà intenté un procès à l’encontre de l’entreprise, parce qu’il est malaisé pour les consommateurs de résilier l’abonnement Prime d’Amazon. Des enquêtes sont également en cours sur les pratiques commerciales du géant technologique dans l’état de California et dans le District of Columbia, à savoir le district fédéral autour de la capitale Washington. Mais un procès potentiellement plus important de la FTC pourrait devenir la principale menace pour l’entreprise créée en 1994, qui dispose aujourd’hui d’une capitalisation boursière d’1,4 trillion de dollars (1,28 trillion d’euros).