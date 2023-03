Amazon supprime 9.000 emplois supplémentaires

Amazon.com va supprimer 9.000 emplois supplémentaires, a annoncé lundi son CEO Andy Jassy dans une communication interne. Les licenciements surviendront dans les prochaines semaines et concerneront les services en ligne, les ressources humaines ainsi que la publicité, précise l’agence Bloomberg.

Le géant américain du commerce en ligne avait annoncé en novembre son intention de se séparer de 10.000 collaborateurs. Il apparaissait depuis quelques semaines que le total serait au final plus élevé.

Amazon employait fin septembre 1,5 million de personnes, sans compter les saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de plus forte activité, comme à Noël. Entre 2020 et 2022, le personnel avait été doublé pour faire face à la demande supplémentaire causée par la pandémie. L’activité s’est nettement repliée depuis lors.

D’autres mastodontes du web tels que Meta (Facebook) et Alphabet (Google) ont fortement réduit leur nombre de travailleurs ces dernières semaines.