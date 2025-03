Honor va investir 10 milliards de dollars dans le développement de l’IA

Au cours des cinq prochaines années, le fabricant chinois de smartphones Honor consacrera 10 milliards de dollars au développement de l’IA pour ses smartphones et d’autres appareils.

L’entreprise établie à Shenzhen (Chine) ne veut plus être principalement une firme de smartphones, mais devenir un écosystème de PC, tablettes et wearables avec l’IA comme important fil rouge. Voilà ce qu’a déclaré son CEO Li James dans un discours prononcé lors du salon Mobile World Congress (MWC) à Barcelone.

Cette annonce d’Honor a pour cadre une hausse des investissements chinois dans l’IA: une tendance qui a été lancée par la start-up d’IA DeepSeek recourant à de vastes modèles de langage (LLM) plus abordables.

Honor – une ancienne division d’Huawei – a l’année dernière régressé en Chine de la deuxième à la quatrième place au niveau du nombre de smartphones expédiés vers les points de vente. Selon l’analyste de marché IDC, c’est précisément son ex-société-mère Huawei qui ‘chipe’ des parts de marché à Honor. En Chine, la firme Vivo est également en train de progresser.

En outre, Honor se prépare à une entrée à la Bourse, comme l’a confirmé son CEO dans son discours au MWC. En décembre encore, on déclarait chez Honor en avoir terminé avec une restructuration de l’actionnariat pour permettre à l’entreprise de se rapprocher d’une entrée en Bourse. En août de l’année dernière, l’agence de presse Reuters annonçait encore qu’Honor était fortement soutenue par les autorités locales de Shenzhen en matière de recherche et de développement, mais aussi au niveau des avantages fiscaux et du support à une extension à l’étranger. Honor est également de plus en plus active en Belgique.