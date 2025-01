DeepSeek va bouleverser non seulement le secteur des puces, mais aussi celui de l’énergie 

L’essor rapide de l’appli d’IA chinoise DeepSeek entraînera également une révision des attentes des entreprises énergétiques.

Le nouveau chatbot à faible coût de la startup chinoise a été développé avec une technologie en libre accès et utilise quelque 2.000 puces d’IA de Nvidia. Cela ne représente qu’une fraction de la puissance de calcul généralement considérée comme nécessaire pour former des programmes d’IA comparables.

Cela aura non seulement des conséquences importantes sur les coûts de développement de l’IA, mais également sur l’énergie nécessaire pour les centres de données, le cœur battant du secteur de l’IA en pleine croissance. Jusqu’à présent, la révolution de l’IA reposait sur l’hypothèse que la puissance de calcul et les besoins en énergie allaient croître de façon exponentielle. Des entreprises telles que Google, Microsoft et Amazon ont donc investi massivement dans les centres de données et dans les moyens de les alimenter. Les centres de données hébergent donc de puissants serveurs et autres équipements qui font fonctionner les applis d’IA et nécessitent beaucoup d’énergie.

DeepSeek semble cependant avoir trouvé un moyen plus rapide et moins coûteux de développer l’intelligence artificielle (IA). Et les investisseurs semblent également le penser. Ils ont non seulement vendu leurs actions dans les fondeurs de puces lundi, mais ils ont également quitté en masse les firmes énergétiques européennes et américaines.

La firme énergétique américaine Constellation Energy, qui prévoit de construire d’importantes capacités énergétiques pour l’IA, a ainsi vu sa valeur chuter de plus de 20 pour cent, et l’entreprise énergétique allemande Siemens Energy a aussi perdu un cinquième de sa valeur boursière.

Consommation d’électricité

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les centres de données représentent 1 pour cent environ de la consommation mondiale d’électricité. L’AIE s’attend à ce que la consommation mondiale des centres de données double l’année prochaine par rapport à 2022 et soit approximativement égale à la consommation annuelle d’électricité du Japon.

Le ministère américain de l’énergie estime que la consommation des centres de données pourrait représenter jusqu’à 12 pour cent de la consommation totale des Etats-Unis d’ici 2028. En 2023, elle représentait un peu plus de 4 pour cent.

‘DeepSeek illustre la menace que représente une puissance de calcul plus efficiente pour les producteurs d’électricité’, selon Travis Miller, stratège en énergie du Morningstar. ‘Nous pensons encore et toujours que les centres de données et le thème de l’électrification seront positifs pour le secteur. Mais les attentes du marché concernant la consommation électrique des centres de données étaient exagérées.’