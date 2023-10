Le marché du PC régresse à nouveau de neuf pour cent

Avec une nouvelle chute de 9 pour cent, le marché mondial du PC est en recul depuis huit trimestres, soit deux années consécutives. Mais l’analyste de marché Gartner confirme les signes émanant des fabricants, selon lesquels une reprise se prépare.

Durant les mois d’été de cette année, 64,3 millions de PC ont été vendus dans le monde. C’est à nouveau 9 pour cent de moins qu’au trimestre correspondant de l’an dernier. Les marques qui ont le plus durement ressenti la nouvelle chute, sont Apple (qui a même reconnu une baisse de 24 pour cent), Dell (14 pour cent de moins), Asus (11 pour cent) et le leader du marché Lenovo (4 pour cent). L’ensemble des plus petites marques de PC connaît lui aussi une nouvelle baisse de 18 pour cent. C’est le huitième trimestre consécutif durant lequel le marché mondial du PC recule.

Retour à l’optimisme

Le seul fabricant à afficher une croissance au cours des trois derniers mois est le leader du marché européen, HP, avec une augmentation assez significative de 6 pour cent de ses ventes mondiales de PC. Lors de la conférence HP Imagine à Palo Alto, le CEO Enrique Lores a même suggéré que l’entreprise envisageait une nouvelle croissance: ‘Nous avions pris en compte une demande moindre cette année. Mais nous sommes convaincus que le marché du PC connaîtra une nouvelle croissance en 2024.’

Gartner pense également que la progression est en vue sur l’ensemble du marché. L’an prochain sera l’année de la croissance, estime l’analyste de marché, avec une augmentation prévue de près de 5 pour cent dans tous les domaines: tant dans le segment des entreprises que dans celui des consommateurs.

L’année de la croissance

‘Il y a des signes que le déclin du marché du PC a enfin atteint son point le plus bas’, déclare Mikako Kitagawa, Director Analyst chez Gartner. ‘La demande saisonnière du marché de l’enseignement a stimulé les ventes au troisième trimestre, même si la demande d’ordinateurs professionnels est restée faible. Les fournisseurs ont également réalisé des progrès constants dans la réduction de leurs stocks de PC, ces derniers devant revenir à la normale d’ici la fin de 2023, à condition que les ventes de fin d’année ne s’effondrent pas. La bonne nouvelle pour les vendeurs de PC est que le pire pourrait être passé d’ici fin 2023. Le marché des PC professionnels est prêt pour le prochain cycle de remplacement, porté par les mises à niveau de Windows 11. La demande de PC grand public devrait également commencer à se redresser, car les PC achetés pendant la pandémie entrent désormais dans les premiers stades du cycle de renouvellement.’