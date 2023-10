Le CEO De HP: ‘D’ici quelques mois, nous sortirons un PC IA’

‘Encore quelques mois de patience avant que nous soyons prêts avec notre PC IA’, a déclaré Enrique Lores, le CEO de HP. ‘Vous ne direz alors plus ‘personal computer’, mais ‘personal companion’, a-t-il prédit sur le podium lors de la conférence HP Imagine à Palo Alto (Californie).

Depuis que le monde a appris à connaître ChatGPT et, par la suite, des acronymes tels que LLM (large language model), l’utilisation du cloud grâce à l’IA a fortement augmenté dans le monde: toutes les solutions d’IA générative tournent en effet sur la puissance de calcul présente dans le cloud. ‘Nous développons depuis un certain temps déjà un PC IA dans lequel toute l’intelligence artificielle tournera entièrement localement, via la puissance de calcul du PC’, a expliqué Enrique Lores, le CEO de HP. ‘Nous lancerons le PC IA d’ici quelques mois’, a-t-il encore ajouté, comme pour fixer une sorte de date. Lore a fait ces déclarations lors de la conférence HP Imagine que l’entreprise IT organise actuellement dans son siège de Palo Alto, où Data News est présent.

Quand le ‘personal computer’ se mue en ‘personal companion’

‘L’IA va complètement transformer le PC d’une manière jamais vue depuis l’avènement d’internet. Nous allons voir surgir des formes complètement nouvelles de PC qui ne dépendront pas du cloud pour quoi que ce soit en matière d’IA. Il s’agira d’un énorme changement qui fera du PC un ‘compagnon personnel’ plutôt qu’un ‘ordinateur personnel’, a affirmé Lore.

HP n’est pas la seule à le croire. Lenovo a également indiqué lors de la conférence Canalys qu’elle préparait un ‘AI forme factor’ qu’elle prévoyait de lancer entre mi-2024 et fin 2025. Lenovo n’y a pas révélé beaucoup plus de détails techniques, mais HP ne souhaite guère plus dévoiler ses cartes.

Alex Cho, président des ‘personal systems’ chez HP, a laissé entendre que les commandes classiques d’un PC – clavier et souris – pourraient être complétées dans un PC IA par d’autres méthodes telles que la voix ou les gestes. Quant à la forme du PC, Cho donna principalement des indications sur les nouveaux appareils que l’entreprise développe actuellement. Avec le ‘travail hybride’ comme fil rouge. Et de citer le Spectre Fold par exemple (écran pliable de 17 pouces et clavier cliquable) pouvant servir de tablette, d’ordinateur portable ou d’ordinateur de bureau. Une technologie de pointe – dont le prix s’élèvera à plusieurs milliers d’euros – qui n’est malheureusement pas encore disponible sur le marché belge.

Le Spectre Fold pourra être utilisé tant comme tablette, ordinateur portable que comme ordinateur de bureau. Son prix: 5.000 dollars. Provisoirement, l’appareil ne sera pas commercialisé en Belgique.

PC de bureau portable et sans fil

Ce à quoi ou peut s’attendre, c’est l’Envy Move: un PC de bureau tout-en-un de 24 pouces qui est… portable. Pensez donc à une poignée et à deux pieds qui sortent automatiquement dès que l’appareil est posé. Le clavier sans fil peut être intégré à l’arrière. L’appareil inclut également une batterie pour que vous puissiez placer le PC où vous le souhaitez sans aucun câble: de votre bureau au salon, en passant par la cuisine ou la chambre d’enfant et vice-versa. HP pourrait donc s’inspirer de ce nouvel appareil pour le PC AI.

‘Faire de l’IA localement nous rendra plus productifs et nous facilitera la vie. Des expériences totalement locales ne révèlent aucune latence, c’est parfois même plus rapide que le cloud, mais surtout, cela permet davantage de personnalisation autour de l’IA. Nous allons beaucoup en parler au cours de l’année à venir’, prétend Cho.

Vous avez dit ‘compagnon personnel’? Il n’empêche que des tas de questions subsistent sur l’avenir du PC tel que nous le connaissons. Il semble cependant certain que le PC IA sera une réalité. Le CEO de HP, Enrique Lores, ne semblait pas non plus préoccupé par la lenteur du marché des PC: ‘Nous avions pris en compte une demande moindre cette année. Mais nous sommes convaincus qu’en 2024, le marché du PC connaîtra une nouvelle croissance.’

Ou comment le PC IA pourrait simplement sortir le marché du marasme! Il est écrit dans les étoiles que le salon CES de janvier prochain sera consacré en tout cas entièrement à la manière dont l’IA façonnera l’avenir du PC.