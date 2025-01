Des subventions pour sauver les comptes d’une Intel en souffrance  

Intel a enregistré un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. C’est mieux que prévu, mais l’entreprise autrefois dominante n’a pas encore réussi à revenir à l’avant-plan.

Sur l’ensemble de l’année, Intel a réalisé un chiffre d’affaires de 53,1 milliards de dollars en 2024, en baisse de 2 pour cent par rapport à 2023. La marge brute a été de 32,7 pour cent (en recul de 7,3 points par rapport à 2023). Cela s’est traduit par une perte nette de 18,8 milliards de dollars. L’entreprise a dépensé 22,1 milliards de dollars en recherche et développement, soit 2 pour cent de plus par rapport à l’année précédente.

Au cours du dernier trimestre, le fondeur de puces électroniques a enregistré un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de dollars avec une marge brute de 39,2 pour cent et une perte nette de 100 millions de dollars. En tout, 5,1 milliards ont été consacrés à la recherche et au développement.

Il y a cependant quelques réserves à formuler spécifiquement pour ce quatrième trimestre. C’est ainsi que l’entreprise a reçu 7,9 milliards de dollars de subventions grâce au CHIPS Act américain, ce qui a légèrement dopé ses résultats. Dans le même temps, le marché des PC, où Intel occupe traditionnellement une position en vue, n’a connu qu’une faible croissance.

Pour le trimestre en cours, l’entreprise s’attend à une baisse de la demande, en partie parce que les ventes sont généralement plus faibles à cette période de l’année, mais aussi en raison d’éventuels tarifs douaniers imposés par le président Trump. David Zinsner, CFO et co-CEO d’Intel, affirme que certains clients ont acheté des puces plus tôt pour anticiper ces mesures.

GPU

En marge des résultats, Intel affirme qu’elle ne sortira pas son GPU Falcon Shores, une puce d’IA destinée au marché des centres de données. Elle a pris cette décision sur base des réactions en provenance du secteur. Cependant, la puce sera utilisée en interne pour des tests supplémentaires, et l’accent sera désormais mis sur la prochaine génération, Jaguar Shores. Il semblerait qu’Intel prépare un rack GPU complet.

Les GPU et l’IA sont l’un des points faibles d’Intel. L’entreprise a manqué le train de l’IA qui génère actuellement des milliards de chiffre d’affaires chez son concurrent Nvidia. Elle rattrape certes son retard, mais choisit désormais de se concentrer davantage sur une future puce plutôt que sur le développement de la génération actuelle. La firme dispose toujours de son accélérateur d’IA Gaudi 3, également un concurrent des puces pour centre de données de Nvidia, qui avait été présenté pour la première fois fin 2023.

A la recherche d’un successeur

Intel tente de se maintenir avec des résultats mitigés et des restructurations. Mais il est peu probable que de réels progrès soient réalisés sans l’arrivée d’un nouveau CEO. Début décembre, la firme s’est séparée de Pat Gelsinger et depuis lors, ce sont David Zinsner et Michelle Johnston Holthaus qui occupent le poste de co-CEO par intérim. Ils sont respectivement CFO et responsable des produits Intel. Selon Intel, le conseil d’administration est activement occupé à rechercher un successeur.