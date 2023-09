Oracle lance Java 21 et un assistant numérique pour les soins de santé

Oracle a créé un assistant numérique à commande vocale pour les soins de santé. L’entreprise déploie également la toute dernière version de Java, portant le numéro 21.

Oracle saute dans le train de l’intelligence artificielle générative avec Clinical Digital Assistant. La firme l’a annoncé lors de sa conférence Oracle Health à Las Vegas. L’assistant sera intégré au logiciel de santé d’Oracle et devrait y automatiser certaines tâches administratives. Voilà qui devrait donner aux travailleurs de la santé, trop sollicités, plus de temps à consacrer à leurs patients.

L’IA générative connaît beaucoup de battage médiatique cette année. Des entreprises, de Microsoft à Salesforce, ont commencé à créer des chatbots qui tournent sur de vastes modèles de langage. Il n’en va pas donc autrement chez Oracle. Dans le domaine de la santé, la technologie est cependant sensible, car il existe souvent une certaine réticence à faire confiance à l’IA et à propos de la confidentialité des patients.

L’objectif de l’assistant est de récupérer et de combiner des informations provenant de différents systèmes, afin que les professionnels de la santé obtiennent un aperçu plus rapide, par exemple, des traitements antérieurs et des résultats de tests. L’assistant peut être utilisé via des commandes textuelles ou vocales. Le tout fonctionne sur la plate-forme Digital Assistant d’Oracle.

Java 21

En plus de l’assistant numérique pour les soins de santé, Oracle déploie également une nouvelle version de Java. La version 21 du langage de programmation a été présentée à Oracle Cloudworld cette semaine à Las Vegas, et les premiers kits sont désormais disponibles pour les développeurs. La mise à jour inclut des améliorations en termes de performances, de stabilité et de sécurité. Java 21 introduit également des ‘threads’ virtuels sur la plate-forme Java même, un Z Garbage Collector générationnel pour conserver différentes générations d’objets et des modèles de chaînes en vue de développer des programmes Java.

Il convient également de noter qu’Oracle a prolongé la période de support de Java 21 jusqu’à huit ans. De cette manière, les entreprises devraient pouvoir maintenir leurs applications en production plus longtemps.