Salesforce intègre des chatbots IA dans tous ses logiciels

Lors de sa conférence annuelle Dreamforce, Salesforce annonce une nouvelle version de son logiciel d’IA Einstein, qui devrait être incorporée dans les différentes applications de l’entreprise.

Les outils Einstein existent depuis 2016 déjà, mais ont fait l’objet cette année d’une mise à jour sous la forme d’Einstein GPT, un chatbot qui s’inspire du ChatGPT entre-temps bien connu. Le logiciel est à présent de nouveau étendu.

Lors de sa conférence annuelle à San Francisco, Dreamforce, Salesforce annonce Einstein Copilot, un assistant IA qui peut être invoqué comme un véritable Clippy ou Cortana à travers les différentes applications de l’entreprise. Le chatbot doit répondre aux questions en langage naturel et fonde ses réponses sur les données de l’entreprise où il tourne. Le modèle tire donc ses données de votre propre Salesforce Data Cloud. C’est important dans la mesure où Salesforce travaille principalement avec des données de clients et de ventes par exemple. Le Copilot peut, entre autres, résumer les activités des clients, rationaliser les interactions avec les clients et générer des campagnes de marketing par e-mail.

Studio

En plus du chatbot lui-même, intégré à diverses applications, Salesforce lance également Einstein Copilot Studio, qui devrait aller encore plus loin dans la personnalisation. La plate-forme permettra aux entreprises de créer leurs propres applications d’IA en fonction de leurs invites et modèles existants.

Salesforce a sauté dans le train de l’IA de type GPT plus tôt cette année, en annonçant précocement le chatbot Einstein GPT. L’entreprise travaille cependant depuis un certain temps déjà sur le regroupement et la contextualisation des données de différents lacs et serveurs. Avec cette nouvelle version de l’assistant, l’entreprise espère aider plus facilement les clients à effectuer des analyses correctes.