Les services dans le nuage vaudront 1,27 trillion d’euros

D’ici quatre ans, le marché global des services cloud pour entreprises pèsera quelque 1,4 trillion de dollar (1,27 trillion d’euros, soit 1.270 milliards d’euros), selon le cabinet d’analyse de marché GlobalData. L’un des éléments moteurs est la récente tendance des entreprises de moderniser leurs systèmes ICT et d’automatiser leurs processus au moyen de l’IA.

Dans le monde entier, les entreprises prévoient davantage de budget pour leurs systèmes informatiques, comme l’a appris GlobalData auprès de plus de 2.400 décideurs interrogés par l’agence d’analyse de marché londonienne. Plus de quatre-vingts pour cent d’entre eux ont évoqué une hausse de leur budget ICT en comparaison avec l’année dernière. Lorsqu’il est question spécifiquement des services cloud, pas moins de 76 pour cent signalaient une augmentation de budget. Voilà qui amène GlobalData à conclure à une croissance importante des services cloud d’entreprise à 1,4 trillion de dollars (1,27 trillion d’euros) d’ici 2027.

Avantages évidents

Avec l’explosion des services dans le nuage et l’arrivée de l’IA, les entreprises sont en train de moderniser en masse et en hâte leurs systèmes ICT. Selon GlobalData, cela est dû au fait que les avantages d’une migration vers le nuage – évolutivité, agilité, résilience et développement de logiciels ‘DevOps’ sur site – n’ont plus guère besoin d’être expliqués. Mais il y a aussi l’accélération apportée par la 5G, alors que l’internet des choses (IoT) continue de progresser au sein des entreprises. Et c’est sans compter, évidemment, sur l’IA qui permet évidemment de puiser plus rapidement des informations dans les données propriétaires. Plus l’infrastructure de stockage de ces données est évolutive, meilleure est la capacité d’y appliquer des algorithmes.

La plus forte croissance dans les plus petites entreprises

Selon Charlotte Dunlap, research director, la croissance concerne principalement les services de cloud public, à savoir ceux qui sont disponibles aux collaborateurs en dehors de l’organisation. Ces services de type Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) et Infrastructure as a Service (IaaS) représentent 60 pour cent du marché environ.

Les principales dépenses dans les services cloud sont attendues dans les grandes entreprises (de plus de 1.000 collaborateurs), alors que la croissance la plus rapide devrait être enregistrée dans les segments inférieurs (dont les PME donc).