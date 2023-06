Microsoft compte transférer peu à peu Windows dans le cloud

Une présentation interne révélée dans le cadre d’un procès l’opposant à la FTC suggère que Microsoft envisage de transférer Windows dans le cloud.

Cette « vision de l’avenir » – le projet n’est donc pas pour tout de suite – date de l’année dernière. La FTC, le régulateur américain, a engagé une action en justice contre Microsoft concernant l’acquisition d’Activision Blizzard. C’est dans ce contexte qu’a été évoquée la présentation sur la stratégie cloud de l’entreprise de Seattle, rapporte The Verge.

Le slide en question révèle que l’entreprise se concentre à ce moment (exercice 2022) sur l’augmentation du nombre d’appareils et l’utilisation de Windows 11, avec Surface en inspirateur de l’écosystème et des services comme Microsoft 365, Xbox Game Pass, Edge et Bing en complément.

Mais à long terme, Windows 11 veut s’orienter davantage vers le cloud, un peu comme Microsoft l’a fait avec Windows 365 : il sera possible de streamer une version complète du système d’exploitation à partir du cloud sur n’importe quel appareil. Cela offrira également davantage d’opportunités en matière d’IA et d’expériences numériques, indique l’entreprise dans le slide.

Windows 365, qui existe depuis 2021, est un PC Windows virtuel dans le cloud. Ses utilisateurs n’ont pas donc besoin d’un appareil puissant : ils peuvent streamer le contenu et choisir la puissance de calcul.

Pas à pas

On sait que chaque génération de Windows s’appuie davantage sur les environnements cloud. Depuis deux ou trois versions, Windows insiste de plus en plus sur la nécessité de créer un compte en ligne. Sur le plan logiciel, la suite Office/Microsoft 365 opère par défaut à partir du cloud, alors que la Xbox envisage de plus en plus explicitement l’option du streaming ces dernières années.

Reste à savoir si l’utilisateur est prêt à abandonner son système d’exploitation local. Car les solutions de ce genre ne fonctionnent parfaitement que si l’on dispose d’une connexion internet stable. La question du prix n’est pas non plus résolue. Alors que Microsoft offre gratuitement la mise à niveau vers Windows 10 et 11, il semble peu probable que le consommateur accepte de payer pour un Windows « as-a-service » en plus de leur appareil (léger) qui streamera le système d’exploitation.