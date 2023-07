Proximus acquiert une participation majoritaire dans l’indien Route Mobile

Proximus annonce lundi matin avoir signé un accord pour acquérir une participation d’environ 58% dans Route Mobile, une entreprise spécialisée dans les services de communications numériques (CPaaS), cotée à la Bourse de Mumbai en Inde. La transaction, encore soumise à l’approbation des autorités réglementaires, devrait être bouclée d’ici six à neuf mois.

“L’acquisition de Route Mobile permettra au groupe Proximus de passer un cap majeur, avec la création d’économies d’échelles substantielles – Telesign (filiale américaine de Proximus, NDLR) et Route Mobile combinées générant un chiffre d’affaires annuel autour des 900 millions d’euros”, indique le communiqué de presse.

L’acquisition se fait via Proximus Opal, pour une contrepartie initiale en espèces de 59.224 millions de roupies (environ 643 millions d’euros) à un prix par action de 1.626,40 roupies (environ 17 euros).

Une partie des actionnaires fondateurs de Route Mobile prendra une participation minoritaire dans Proximus Opal, filiale du groupe Proximus qui détient Telesign, annonce encore Proximus. Après la clôture de la transaction, les activités CPaaS de Proximus seront dirigées par Rajdip Gupta, CEO de Route Mobile, alors que c’est Joe Burton, CEO de Telesign, qui prendra la tête des activités de l’identité digitale (ID).

“L’acquisition d’une participation majoritaire dans Route Mobile constitue une étape transformationnelle pour nos activités internationales de CPaaS et d’identité numérique. Avec Route Mobile et Telesign, le groupe Proximus dispose désormais de deux atouts internationaux extrêmement complémentaires, tant du point de vue géographique qu’en termes de produits”, commente l’administrateur délégué de Proximus, Guillaume Boutin. “Au-delà des économies d’échelle qu’elle dégage, cette transaction nous permettra d’enrichir considérablement le portefeuille des deux marques et de générer des synergies substantielles pour nos actionnaires”, poursuit-il.

L’entreprise prévoit au moins 90 millions d’euros de synergies annuelles, trois ans après la transaction. Présentant une couverture géographique très complémentaire à celle de Telesign, Route Mobile permettra à Proximus de couvrir plus de 200 pays dans ce secteur, tout en assurant une présence significative dans les marchés à forte croissance.

Route Mobile offre à ses clients des solutions de communication omnicanal, notamment des services de notification automatisés par SMS ou WhatsApp pour les mises à jour de commandes, les rappels de rendez-vous et les promotions, ainsi que des services d’authentification vocale et des solutions e-mail. Elle propose également des solutions d’analyse de pare-feu basées sur l’IA aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier.