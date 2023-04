AWS lance des services pour la création d’une IA générative

Amazon entend proposer une infrastructure permettant aux entreprises de développer leurs propres chatbots et d’autres applications au moyen de l’intelligence artificielle.

Voilà ce qu’annonce Amazon Web Services (AWS) par voie d’un communiqué de presse. En agissant ainsi, Amazon emboîte le pas à d’autres grandes firmes technologiques dans la course à l’IA. Mais à l’inverse de Microsoft par exemple, qui a investi beaucoup d’argent dans le ChatGPT bien connu, Amazon ne mise elle-même pas sur un chatbot spécifique, mais opte plutôt pour le support.

L’entreprise lance ainsi une nouvelle suite de technologies, dont un modèle linguistique baptisé Titan et un nouveau service d’informatique dans le nuage appelé Bedrock. Ces technologies ont comme but d’aider d’autres entreprises à créer leurs propres chatbots et générateurs d’images. Amazon a entre autres mis en place une plate-forme d’outils IA d’acteurs tiers, où les clients peuvent tester différentes applications.

Infrastructure

AWS mise depuis quelque temps déjà sur le volet infrastructure de l’IA. Fin de l’année dernière, l’entreprise annonça par exemple une plate-forme, où les clients, sans formation spécifique, pouvaient expérimenter l’apprentissage machine. La création et la formation d’un solide modèle d’IA exigent des tas de données et de la puissance de calcul, des points sur lesquels AWS en tant que plate-forme cloud entend réagir. Dans ce sens, la nouvelle offre fait penser aux projets du concurrent Nvidia qui annonça le mois passé également des services cloud pour le développement de modèles d’IA.