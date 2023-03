Le parlement flamand interdit à son tour TikTok sur les appareils professionnels

Le parlement flamand a annoncé lundi, à l’instar de nombreuses autres instances belges et internationales; l’interdiction de l’application TikTok sur les appareils de service de ses parlementaires, de leurs collaborateurs et de son personnel.

Cette décision a été prise par le bureau élargi de l’assemblée présidée par la députée Liesbeth Homans (N-VA). Elle s’applique aux ordinateurs et aux smartphones à usage professionnel. Pour les appareils personnels mais utilisés à des fins professionnelles, le bureau du parlement conseille de ne pas installer l’application ou de la supprimer. Le gouvernement flamand avait déjà pris une décision semblable, tout comme le fédéral et d’autres entités fédérées.

Le réseau social TikTok a été fondé par la société chinoise ByteDance, qui a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. Face à ce risque, de nombreux États et organisations internationales – comme la Commission européenne et le Parlement européen et le Conseil – ont décidé d’interdire l’application sur les appareils professionnels de leur personnel. Les Etats-Unis tentent désormais de forcer la maison-mère de TikTok, l’entreprise ByteDance, à se séparer de son plus précieux actif.