Test – Epos Expand Vision 3T: Teams sans PC dans votre salle de réunion

Vous avez une solution Teams Rooms dans votre entreprise ? Cette « barre de collaboration » vous permettra de déployer Microsoft Teams sur n’importe quel écran de salle de réunion sans avoir besoin d’aucun PC ou logiciel supplémentaire.

Le nom d’Epos ne vous dit rien ? Fruit d’une collaboration entre Sennheiser et Demant Group, la marque propose des solutions audio et vidéo haut de gamme pour les gamers, mais aussi pour les environnements professionnels. L’Expand Vision 3T que nous testons s’adresse à ce dernier segment : il s’agit d’une « barre de collaboration », par analogie à la barre de son que l’on connecte à sa télévision. C’est surtout une solution « Teams Rooms », c’est-à-dire une sorte de mini-PC que l’on connecte à n’importe quel écran pour transformer un simple moniteur en une installation de vidéoconférence « intelligente ». Vous avez noté les guillemets autour de « intelligent » ? Ce n’est pas une coïncidence, et vous le découvrirez plus loin dans cet article.

Spécifications

L’idée est de « fixer » cet appareil au-dessus de l’écran – nous avons fait le test avec un téléviseur de 49 pouces de Samsung et il a parfaitement fonctionné – ou au mur à l’aide du support fourni. Sur la face avant, la caméra entourée d’un anneau lumineux donne immédiatement l’impression d’un œil omniscient qui surveille toute la pièce. Nous vous laisserons le soin de juger si c’est positif ou négatif : le fait reste que la caméra fait largement sentir sa présence. Au-dessus, deux boutons permettent d’activer ou de désactiver le microphone et la caméra. L’arrière est doté de toute une panoplie de connecteurs : USB, USB-C, HDMI, microSD, Ethernet et bien sûr l’alimentation. Une connexion Wifi est également possible si vous préférez ne pas brancher un câble Ethernet fixe. Dans notre configuration WiFi Mesh haut débit – un set Deco TP-Link avec un Wi-Fi 6 et un signal robuste –, nous n’avons d’ailleurs pas noté de différence entre une connexion filaire ou sans fil.

En termes de spécifications, vous disposez d’une caméra 4K, d’un capteur Sony et d’un objectif grand-angle de 112°. De quoi afficher jusqu’à huit participants dans une salle de réunion. L’appareil est doté de microphones et le son est transmis à votre téléviseur ou à votre moniteur par HDMI. Pour une meilleure intelligibilité et un niveau sonore plus élevé, Epos fournit également un Expand SP 30T. C’est une enceinte Bluetooth ronde que vous raccordez à la barre de collaboration par connexion sans fil ou via un câble USB-C. Dans la boîte, nous trouvons également une rallonge qui vous permet d’établir une connexion filaire avec l’enceinte depuis le milieu de la table de conférence, par exemple. La barre de collaboration est gérée à l’aide d’une télécommande fournie, mais nous y reviendrons dans un instant.

Installation

Vous commencez par connecter l’Expand Vision 3T à votre téléviseur ou à votre moniteur par un câble HDMI. Une fois connecté, vous ajoutez votre compte d’entreprise Microsoft Teams, par exemple à l’aide de la télécommande fournie. J’y suis parvenu sans difficulté avec l’authentification 2FA de mon employeur. Nous avons également essayé de connecter un clavier USB, mais nous n’avons malheureusement pas été en mesure de saisir des données de cette manière. Nous n’avons pas non plus pu utiliser un clavier Bluetooth de Logi : le couplage a fonctionné, mais nous n’avons pas pu aller plus loin. Petit problème au moment de plonger dans les paramètres avancés : il faut un mot de passe d’administrateur. Après quelques recherches, nous découvrons que le mot de passe par défaut est… 0000. Point de vue sécurité, il y a mieux. Il est évidemment possible de modifier ce mot de passe par la suite, mais un tel mot de passe par défaut de 2023 ? Ce n’est vraiment pas très sérieux…

Problèmes

C’est quand nous avons réinitialisé l’appareil aux paramètres d’usine que les choses se sont gâtées. L’appareil a commencé par charger la dernière version du firmware, avant d’afficher un écran de sélection de la langue. C’est à ce moment que nous avons découvert que la télécommande ne répondait plus. Une recherche dans le manuel et sur certains forums en ligne nous a appris qu’il était nécessaire de réappairer la télécommande : appuyer simultanément sur les boutons back et OK durant quelques secondes pendant le redémarrage de la barre de collaboration. Et effectivement, la télécommande s’est à nouveau couplée à l’appareil. Mais pour une marque revendiquant une qualité haut de gamme, cela n’en reste pas moins étonnant. D’autant plus que le problème s’est reproduit quand nous avons coupé l’alimentation de la barre de collaboration : une fois de plus, la télécommande n’a pas répondu et nous avons dû recourir à cette solution pour le moins fastidieuse. L’administrateur IT moyen risque de ne pas apprécier ce genre de hiatus dans ses salles de réunion !

D’ailleurs, l’interface est loin d’être idéale à nos yeux. Les menus s’affichent en bleu et il n’est pas toujours facile de distinguer l’option sélectionnée. Du pain sur la planche des responsables de l’interface utilisateur, donc.

Et la réunion proprement dite ?

Mais il est temps de revenir à des notes plus positives : le déroulement des réunions est impeccable. Image et son sont parfaitement transmis. Lors de nos réunions tests, nous avons toujours entendu très distinctement les voix des différents participants, où qu’ils se trouvent dans la salle. Il est clair qu’Epos a acquis une certaine expertise dans ce domaine. Nous sommes moins convaincus par la caméra, en particulier ses fonctions « intelligentes ». Il s’agit certes d’une caméra 4K, mais cette haute résolution est loin d’être toujours présente. La caméra est ainsi capable de zoomer automatiquement sur les personnes qui ont la parole et d’ajuster le cadrage de façon dynamique. Mais il arrive à ce moment que la haute résolution ne soit plus perceptible.

De plus, l’ajustement automatique de l’image n’est pas toujours optimal. Pour commencer, le système est plutôt lent à réagir : il faut vraiment parler pendant plusieurs secondes avant que la caméra ne zoome sur vous. Bon, cela peut se comprendre, mais il arrive aussi que la fonction zoom ne s’enclenche pas et que la personne qui s’exprime n’apparaisse pas du tout à l’image. Dans une telle situation, il aurait également été utile de pouvoir intervenir manuellement. Malheureusement, le système ne propose ni contrôle manuel de la caméra, ni le réglage manuel de l’angle. Nous nous répétons un peu, mais pour une marque de solutions haut de gamme, nous nous attendions à mieux.

Dernier détail : nous avons également remarqué que toutes les fonctionnalités de Teams ne sont pas prises en charge. La fonction Lever la main l’est. Mais pas les applaudissements virtuels – vous savez, ces fameux emojis –, par exemple. Pas une catastrophe pour ce qui nous concerne, mais nous le signalons quand même pour être complets. Le partage des whiteboards semble pris en charge – le bouton permettant de lancer le partage se trouve en tout cas sur l’interface – mais dans la pratique, il génère une erreur « not supported browser ». En toute honnêteté, il nous est cependant impossible d’imputer ce problème à Epos : peut-être est-il dû à la politique de notre entreprise, qui bloque cette fonctionnalité.

Conclusion

Dans l’ensemble, nous voyons essentiellement ce set comme un appareil d’entrée de gamme (et relativement abordable) permettant d’équiper une salle de réunion de capacités Teams. Le système fonctionne raisonnablement bien en soi, mais les défauts que nous avons pointés au niveau de la télécommande et du contrôle de la caméra – mode automatique pas totalement convaincant et impossibilité de passer en mode manuel pendant un appel – nous empêchent de vraiment recommander l’appareil au final. Un meilleur firmware devrait pouvoir remédier à la majorité des problèmes constatés… reste à savoir si l’on peut encore attendre cela d’Epos pour un appareil qui est sur le marché depuis un certain temps.