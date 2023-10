Fairphone 5: un smartphone racé qui rattrape progressivement la concurrence

Le Fairphone 5: désormais le cinquième modèle d’un concept de plus en plus racé. Un smartphone solide qui fait ce qu’on attend de lui. Mais les clients Proximus devront patienter encore un peu.

Il faut le dire: lorsqu’on nous envoie un smartphone, on ne nous fournit jamais un tournevis en sus. D’où notre grand étonnamment cette fois. Après une recherche un peu plus approfondie – dans la petite boîte entièrement recyclée – nous n’avons trouvé ni câble ni fiche USB-C. Mais pas de panique, car cela fait aussi partie du noble concept de Fairphone, qui veut proposer l’appareil le plus durable et modulaire possible. Qui dit modulaire dit que le smartphone peut littéralement être démonté. Et qui dit durable dit: ne pas gaspiller des matériaux inutiles que vous avez peut-être déjà chez vous. Si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez également acheter un câble et une fiche USB-C séparément dans la boutique en ligne Fairphone (en tout 60 euros environ).

Engagement à long terme

Le Fairphone néerlandais est composé à 70 pour cent de ‘matériaux équitables’ et comporte une dizaine de pièces remplaçables. Les matériaux équitables comprennent ‘des matériaux qui ne proviennent pas de zones de conflit ou qui n’émanent pas du travail d’enfants’. Pour compléter le tableau durable, Fairphone offre également à ses utilisateurs une garantie de cinq ans et au moins 5 mises à niveau du système d’exploitation Android (Android 13 comme version de départ). Les 5 mises à niveau permettront au smartphone de supporter Android au moins jusqu’en 2031 pour une durée de vie totale d’environ 8 ans. Et en utilisant un jeu de puces Qualcomm (QCM6490 & Adreno 643 GPU), conçu pour le matériel industriel, Fairphone affirme viser une durée de vie jusqu’en 2033 probablement.

Si Fairphone peut tenir les promesses ci-dessus, la combinaison de la technologie, de la durabilité et du prix représentera une belle image globale. Surtout quand on sait que la durée de vie moyenne des smartphones oscille entre deux et cinq ans. Évidemment, il ne nous était pas possible de postposer ce test jusqu’à ce que la durée de vie estimée de 8 ans soit écoulée. Mais ce que nous avons fait, c’est examiner si le Fairphone 5 vallait bien son prix de 699 euros.

Le déballage et la première prise de contact avec le Fairphone se sont déroulés de manière très fluide et agréable. L’appareil assez robuste – 16,16 x 7,58 x 0,96 cm et son écran OLED de 6,4 pouces – n’est pas du tout lourd pour sa taille et tient bien en main. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’écran n’est pas le plus rapide du marché, mais à première vue, cela semble largement suffisant. La même philosophie s’applique également à l’écran lui-même: les couleurs et la qualité d’image (1.224 x 2.700 pixels) ne sont peut-être pas les meilleures, mais elles obtiennent de bons résultats par rapport au segment de prix du Fairphone. Poursuivons avec l’installation de l’appareil. Même si, comme nous, vous venez de l’iOS d’Apple, branchez simplement votre câble de recharge USB-C d’Apple sur le Fairphone, et le tour est joué. Fairphone vous permet de choisir les données et les applications que vous souhaitez emmener avec vous sur votre nouvel appareil. Et grâce aux 8 Go de mémoire RAM et aux 256 Go de capacité de stockage interne, tout fonctionne de manière plus que fluide. Pour ceux pour qui 256 Go ne suffisent pas, il existe la possibilité d’étendre la mémoire à l’aide d’une carte SD.

Autre atout: vous pouvez déverrouiller l’appareil à la fois avec la reconnaissance faciale et votre empreinte digitale. Les deux fonctionnent bien, sauf que le déverrouillage par empreinte digitale se trouve dans le bouton marche/arrêt, qui est assez mince: sans reconnaissance faciale, il faut parfois faire attention à poser très précisément le doigt sur le bouton marche/arrêt.

Les clients Proximus devront patienter encore un peu Malgré une première prise de contact agréable, nous avons découvert un défaut et ce, dans une fonction vitale d’un smartphone. L’appareil ne parvient pas à… passer un appel. Plus précisément, les SMS et les appels entrants fonctionnent correctement, mais les appels sortants échouent. Plutôt gênant pour un téléphone portable. Après avoir consulté l’équipe de développement, Fairphone a confirmé à la rédaction de Data News qu’il y a bien un problème entre le Fairphone et la connexion avec l’opérateur Proximus. Entre-temps, les deux parties se sont déjà concertées, et le problème serait résolu dans un avenir proche: grâce à une mise à jour du logiciel. Celle-ci est attendue pour la deuxième semaine d’octobre. Pour l’instant, les utilisateurs Fairphone qui sont clients chez Proximus, peuvent ‘résoudre’ le problème en rebasculant l’appareil sur le réseau 2/3G. Même si ce n’est pas tout à fait ce qu’on attend d’un tout nouveau smartphone compatible 5G.

Autre avantage: le Fairphone est un dual-SIM, ce qui permet de combiner une nanoSIM et une e-SIM. Comme mentionné, l’appareil est également un smartphone 5G supportant Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 LE.

Ultra-net, tant qu’on ne zoome pas!

L’appareil photo de la cinquième génération de Fairphones est fourni par la firme japonaise Sony. Sur le papier, c’est un appareil photo extrêmement performant: 50 mégapixels avec un capteur Sony. Vous pourrez filmer en 4K à 30 images par seconde. Et ce qui n’est pas anodin pour les photographes amateurs, notons la présence d’un diaphragme d’1,8 sur l’appareil photo principal. Comparé aux objectifs moyens du marché, c’est du costaud. L’appareil est – comme la plupart de sa catégorie – équipé de l’autofocus, de la stabilisation optique de l’image et du support HDR. Il convient à merveille pour réaliser de beaux portraits. Le Fairphone perd cependant beaucoup en qualité lorsqu’on zoome. En cas de zoom complet, le bruit ne manque pas. Mais d’un autre côté, qu’attendre d’une focale de 200 mm ou d’un zoom numérique 8x dans un smartphone?

De plus, le Fairphone dispose d’une gamme suffisante d’options dans l’application Photo. En plus des modes photo ou vidéo par défaut, il existe également les modes portrait, panorama ou pro. Le mode pro est particulièrement intéressant pour les photographes les plus expérimentés, car il permet de jouer avec l’ISO, la vitesse d’obturation, la valeur de lumière, l’équilibre des blancs et de régler la mise au point manuellement. Il n’y aura donc aucune excuse pour rentrer à la maison sans de jolis clichés de vacances.

Pour les bricoleurs

En attendant, force est de constater que Fairphone mise sur la durabilité de ses produits. C’est pourquoi les smartphones Fairphone sont modulaires. Diverses pièces peuvent être retirées et remplacées par vous-même. Si vous optez pour l’exemplaire à panneau arrière transparent, vous aurez tôt fait de remarquer que les différents composants sont bien visibles, comme l’appareil photo, le haut-parleur, la batterie, etc. Lorsque vous déclipsez l’arrière du Fairphone, vous pouvez libérer dix pièces à l’intérieur de l’appareil, dont l’écran OLED, la batterie, l’unité photo, les appareils photo principal et ultra grand angle, le haut-parleur et le port USB-C. Mais pas le processeur. Au total, vous pourrez renouveler l’ensemble de l’appareil avec des pièces de rechange pour un total de 420 euros environ. Ces pièces détachées peuvent également être commandées en ligne à la boutique en ligne de Fairphone.

Conclusion

Le Fairphone ne remportera peut-être aucun concours de beauté dans sa catégorie de prix. L’appareil peut également ne pas obtenir les meilleurs résultats en termes de performances. Le jeu de puces Qualcomm n’est pas le plus rapide du genre, mais il fait ce qu’il faut pour pouvoir utiliser l’appareil confortablement. L’écran OLED n’est pas le même que celui des derniers iPhone ou similaires, mais il est suffisant pour vous offrir une expérience agréable. L’accu remplaçable de 4.200 mAh s’épuise au bout d’une journée, mais il se recharge complètement au bout de 50 minutes, à condition que votre chargeur ait une capacité suffisante.

Mais c’est bien sûr là une conclusion basée sur la comparaison avec tous les smartphones. Le Fairphone 5 peut parfaitement rivaliser avec la concurrence dans sa catégorie. Le concept modulaire et durable donne notamment au Fairphone les points nécessaires. Si cela ne vous dérange pas de ne pas disposer des derniers gadgets de haute technologie sur votre appareil, mais que vous souhaitez un smartphone robuste qui durera longtemps, Fairphone est un choix qui s’impose.

Prix ​​et disponibilité: Le Fairphone 5 est désormais en vente et coûte 699 euros. L’appareil est disponible en 3 versions avec panneau arrière noir mat, transparent ou bleu vif.