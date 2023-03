Un avenir plus que jamais hybride

Dans de nombreuses organisations, le cloud est devenu incontournable. Pourtant, les centres de données sur site sont encore loin d’être obsolètes. Selon une étude récente d’IDC, à peine 2 % des entreprises du Benelux choisissent d’utiliser exclusivement le cloud public. La grande majorité d’entre elles (84 %) optent au contraire pour une approche hybride, en combinant dans une certaine mesure le cloud public avec une infrastructure locale.

Un cloud n’est pas l’autre

Une chose est claire, le cloud offre de nombreux avantages. La question n’est plus de savoir si votre organisation va migrer vers le cloud, mais comment elle peut le faire au mieux. Selon votre situation, vous pouvez opter pour une combinaison basée sur quatre types de cloud :

• Cloud public : ce qu’on appelle un hyperscaler, comme Microsoft Azure ou Amazon Web Services (AWS)

• Cloud régional : des services cloud proposés par un partenaire externe, comme Inetum-Realdolmen (rCloud)

• Cloud privé : des services cloud dans votre propre centre de données

• Cloud edge : une infrastructure locale proche de l’endroit où elle est la plus nécessaire ou sur place, comme un atelier de production ou la salle d’opération d’un hôpital

YrCloud : combinez les avantages du cloud public avec ceux d’un centre de données propre

Comme le montre l’enquête d’IDC, de nombreuses entreprises tiennent à disposer de centres de données sur site, que ce soit pour des raisons pratiques ou à cause de certaines dispositions ou restrictions légales.

Pour répondre à cette demande, Inetum-Realdolmen a élaboré une nouvelle offre : YrCloud. Ce concept est lancé en partenariat étroit avec HPE, qui le propose sous le nom de GreenLake. Il s’agit d’une solution hybride qui prend en charge tous les aspects du cloud, pour que vous n’ayez plus à choisir entre le cloud public et une infrastructure sur site. YrCloud importe ainsi tous les avantages du cloud dans votre propre centre de données.

Le meilleur des deux mondes

D’une part, vous obtenez tous les atouts d’une infrastructure sur site, comme une faible latence, une puissance de calcul de niveau local et une synergie locale entre vos systèmes. D’autre part, Inetum-Realdolmen propose désormais ce cloud privé en tant que service (Infrastructure-as-a-Service ou IaaS), ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages d’une prise en charge complète, comme l’automatisation de la gestion des capacités, la gestion du cycle de vie, ou encore la garantie d’une infrastructure toujours à jour.

Enfin, vous profitez de toute la flexibilité d’une solution de cloud public :

• frais flexibles : vous ne payez que ce que vous consommez (pay-as-you-go)

• provisionnement flexible : votre infrastructure n’est jamais trop grande ou trop petite

• gestion flexible : votre infrastructure évolue avec les besoins de votre organisation

Tarif à la consommation

Avec YrCloud, vous passez du capex à l’opex, un modèle tarifaire de plus en plus puissant et populaire. De nombreuses entreprises – une sur trois au Benelux, selon l’enquête d’IDC – y voient un moyen de réduire les coûts. En effet, vous ne devez plus investir vous-même dans les serveurs et l’espace de stockage dont vous avez besoin pour votre centre de données sur site. Inetum-Realdolmen met cette infrastructure à votre disposition et la gère pour vous.

Modernisation des applications et optimisation opérationnelle

Une migration vers le cloud tient rarement ses promesses lorsqu’elle est uniquement motivée par une question de coûts. Plus qu’une simple mise à niveau technologique, cette migration doit être considérée en fonction de vos besoins commerciaux.

Heureusement, la plupart des entreprises du Benelux (38 %) optent déjà pour le cloud afin, par exemple, de moderniser leurs applications. Un quart des entreprises (26 %) le font pour améliorer la résilience et la sécurité de leur organisation. Un autre quart (24 %) le font pour augmenter leur flexibilité et leur efficacité. En même temps, la modernisation des applications a aussi un impact sur l’infrastructure sous-jacente et la gestion opérationnelle. En plus de l’offre HPE GreenLake, la solution YrCloud permet de saisir de nouvelles opportunités avec des services de plateforme additionnels, comme un portail en libre-service, des outils d’automatisation, des fonctions d’observabilité et une approche de la sécurité basée sur le modèle zero trust.

