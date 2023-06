SOC offre une vue en temps réel sur les systèmes critiques

La cybersécurité ne se résume pas à la mise en place d’une protection adéquate. En cas d’incident, le temps est un facteur essentiel. Avec ses services SOC, Excellium garantit une détection rapide de l’incident et la réponse appropriée.

Excellium Services fait partie du groupe français coté en bourse Thales. L’entreprise a ses racines au Luxembourg et est active en Belgique depuis six ans. « Nous sommes un pure player en matière de cybersécurité pour les entreprises actives dans divers secteurs comme les opérateurs de services essentiels, les institutions publiques, la finance, les hôpitaux et les entreprises privées », déclare le country manager Geoffrey Lucas. En Belgique, Excellium Services peut compter sur une équipe de 35 collaborateurs.

Geoffrey Lucas, Country Manager, Excellium Services Belgium

« L’impact d’un incident de sécurité peut être profond », poursuit Gaëtan Franquin, delivery manager. « Une organisation mise au point mort par un cyber incident ne subit pas uniquement des pertes financières ; sa réputation est également entachée, notamment lorsque des données confidentielles sont exposées ou détruites. »

Surveillance en temps réel

Le risque constant d’une attaque – via notamment un rançongiciel – place les entreprises devant un énorme défi. « C’est précisément cette pression que nous éliminons avec nos services SOC », fait savoir Geoffrey Lucas. SOC signifie Security Operations Center. Il s’agit d’une équipe de spécialistes qui, à l’aide de technologies de pointe – notamment du partenaire IBM – assure la surveillance en temps réel des systèmes IT critiques des organisations. Geoffrey Lucas : « L’objectif est de détecter un incident le plus tôt possible, afin d’y apporter une réponse adaptée et de limiter l’impact. »

L’investissement dans la protection ne suffit pas à lui seul à garantir l’étanchéité. « Même si vous avez pris les mesures nécessaires, la surveillance reste indispensable », souligne Gaëtan Franquin. « Une alarme doit se déclencher lorsque quelqu’un tente de pénétrer dans vos systèmes. Et s’il réussit à s’introduire, vous devez le savoir mais aussi voir ce qu’il a pu faire. »

Gaëtan Franquin, Delivery Manager, Excellium Services Belgium

Extension de l’équipe interne

C’est exactement ce que propose Excellium avec son SOC : détecter les incidents, les analyser et réagir. La surveillance est ciblée selon les processus – et les risques associés – qui caractérisent l’organisation. « Ce sera différent pour une banque, une usine ou un service public », précise Gaëtan Franquin. « Nous proposons une approche sur mesure. Le SOC agit comme une extension de l’équipe de cybersécurité de l’entreprise. »

« La mise en place d’un propre SOC peut s’avérer complexe pour une entreprise moyenne », signale Geoffrey Lucas. « Il est difficile de trouver les bons profils sur le marché du travail et encore plus difficile de maintenir à jour les connaissances et l’expertise d’une telle équipe. » Les attaques comme les outils évoluent rapidement. « De plus, il faut assurer une surveillance 24 heures sur 24. Cela peut vite devenir coûteux pour l’entreprise moyenne. »

Le bon niveau de sécurité

C’est précisément le seuil qu’Excellium supprime. Via le SOC, une organisation accède à la bonne expertise. « Non seulement en ce qui concerne le volet surveillance mais aussi pour la réponse rapide à un incident », explique Gaëtan Franquin. Excellium dispose à cet égard d’une équipe d’intervention en cas d’incident de sécurité informatique (CSIRT).

« Nous mettons le bon niveau de sécurité à la portée de chaque entreprise », conclut Geoffrey Lucas. « Les pme ne doivent pas sous-estimer le risque d’un incident de sécurité. Un mois sans revenus à cause de systèmes IT bloqués peut être fatal pour une petite entreprise ! Voilà pourquoi nous proposons aussi nos services SOC aux pme, adaptés à leurs risques et à leurs besoins. »

