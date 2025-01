L’IA se retrouve dans votre PC avec son matériel spécial

Préserver la confidentialité de données sensibles et accélérer les charges de travail de l’IA ? Ne cherchez pas plus loin que les PC IA, équipés de processeurs intégrés Intel Core Ultra et NPU.

L’exécution de charges de travail d’IA avec des données sensibles dans le cloud public a des inconvénients. Mais une nouvelle génération de laptops peut désormais effectuer la plupart de ces tâches en local, sous une forme plus petite et à un coût très inférieur.

Depuis l’apparition des PC à la fin des années 1970, les processeurs ont été dotés de modules complémentaires pour faciliter le travail derrière diverses tâches de calcul. Intel a encore fait progresser cet effort avec un accélérateur d’IA dédié, appelé unité de traitement neuronal (NPU), idéal pour les charges de travail durables et économes en énergie de l’AI.

Les processeurs Intel® Core™ Ultra dans les PC IA d’Intel permettent de décharger les charges de travail IA du cloud vers le PC, réduisant la latence et les coûts, et préservant la confidentialité des données sensibles en garantissant qu’elles ne quittent jamais le PC. Cela n’affecte pas les performances du processeur, épuise moins la batterie et ne ralentit pas l’ordinateur pendant le traitement des bits.

C’est une bonne chose, car les charges de travail de l’IA fonctionnent souvent de manière différente des charges de travail quotidiennes des navigateurs Web, des traitements de texte, des tableurs, etc. Les NPU sont optimisées pour avoir une énorme puissance de traitement parallèle et peuvent l’utiliser pour les opérations de calcul dont l’IA a besoin. Elles ne doivent pas être extrêmement précises, mais rapides et fonctionner en arrière-plan sans vider la batterie.

Pour améliorer l’efficacité et prolonger la durée de vie de la batterie, Intel a dirigé les processus vers des cœurs distincts tels que les cœurs P (cœurs de performance) et les cœurs E (cœurs d’efficacité), selon les besoins de traitement. Pour certaines utilisations comme le traitement d’images, les unités de traitement graphique intégrées (GPU) gèrent les activités d’affichage, les GPU étant fortement optimisés pour ces charges de travail et non pour les tâches sur lesquelles se concentre un CPU. C’est plus efficace d’avoir un GPU qui traite les images sans perturber le CPU, qui peut se concentrer sur d’autres tâches critiques.

Si l’on améliore la sécurité native de l’appareil grâce à l’IA, les choses seront probablement bien plus facile. La possibilité de déléguer au NPU des tâches telles que la recherche de tentatives de phishing par e-mail, puis de signaler les résultats au logiciel de sécurité du système, accélérera considérablement les détections associées.

Recourir au matériel pour améliorer la détection des maliciels est à la mode, car l’utilité des éléments initialement destinés à la surveillance de la santé du matériel est étendue à des opérations d’aide à la détection de maliciels à un niveau très bas et à la transmission des résultats du traitement de l’IA aux logiciels de sécurité pour supprimer le code malveillant.

Il y a quelques années, les solutions matérielles de sécurité et de confidentialité se sont dotées de leur propre matériel dédié, dont des disques durs externes sécurisés, des cartes d’extension pour décharger le chiffrement du trafic Web, des processeurs cryptographiques comme les puces TPM pour sécuriser les secrets de nos PC, etc. Aujourd’hui, les offres matérielles et logicielles incluent des fonctionnalités de pointe développées grâce à la collaboration d’Intel avec ESET, notamment la technologie Intel® Threat Detection Technology et l’hybrid processor architecture.

Il faut s’attendre à ce que cette tendance continue. À mesure que l’intégration des GPU et des NPU progresse, le processeur d’un laptop sera capable de gérer – en arrière-plan et de manière transparente – des charges de travail IA bien plus sophistiquées, même sans accès à Internet, et pourra peut-être rendre le laptop alimenté par l’IA encore plus intelligent.

Alors que l’utilisation de matériel IA dans les PC en est encore à ses balbutiements, les possibilités d’utilisation en cyber-sécurité sont immenses. Les NPU intégrés ne sont qu’un début, et nous verrons peut-être d’autres améliorations du matériel dans les processeurs que les logiciels de sécurité exploiteront à l’avenir, non seulement pour améliorer les performances mais aussi pour renforcer la sécurité des ordinateurs tout en effectuant les lourdes tâches de l’IA.

Par Cameron Camp, chercheur en sécurité chez ESET