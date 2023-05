Les 12 commandements de la réussite du projet blockchain

Les grosses implémentations opérationnelles de la blockchain et distributed ledger technology (DLT) demeurent assez rares pour l’instant. Mais deux facteurs nous permettront prochainement d’utiliser le plein potentiel de ces technologies : la standardisation de la blockchain (technologie, protocole et interopérabilité) et les besoins en collaborations.

La blockchain est une technique permettant à un réseau d’utilisateurs de tenir à jour une base de données de transaction. Pour en accélérer l’adoption, il est important de documenter les expériences vécues avec la blockchain et DLT. En se basant sur plusieurs projets blockchain appliqués à la taille d’une entreprise, nous avons relevé 12 principes à respecter par quiconque souhaite employer la blockchain.

1. Tout est centré sur les données et les transactions de valeur ainsi que sur la façon dont elles sont utilisées pour limiter les risques. Enterprise Blockchain Solutions assure une protection contre la manipulation de données, puisqu’elles sont inaltérables.

2. Les solutions innovantes faisant appel à la blockchain, qui concrétisent les ambitions des utilisateurs, sont un important indicateur de réussite. La grande priorité consiste à atteindre les objectifs spécifiques et à doper les résultats de l’entreprise.

3. Les solutions et projets axés sur la collaboration et basés sur la co-création ont davantage de chances d’atteindre la phase de production.

4. La confiance (Trust) doit toujours occuper une place centrale dans une solution de blockchain.

5. La vérification fiable d’une identité est essentielle pour les applications de blockchain. Dans un réseau, l’identité des acteurs doit être connue à tout instant et partout.

6. Un écosystème concentré sur la collaboration et la co-création est d’une importance vitale pour développer des technologies. Déterminer ce que l’on fait ensemble est plus important que formaliser les valeurs et les data flows, par exemple.

7. Conformité, protection des données, vie privée et obligations ne sont pas facultatifs. Les résultats sont enregistrés grâce à la collaboration avec des régulateurs et d’autres entités.

8. Pas besoin de réflexion out-of-the-box. Par contre, il faut réfléchir à nouveau aux cas spécifiques. En développant une idée, concentrez-vous suffisamment sur l’intégration avec les systèmes existants.

9. La blockchain requiert un mode de pensée concret basé sur une approche multidisciplinaire. Impliquez par conséquent tous les experts en technologies et business dans le processus.

10. N’oubliez pas l’évolutivité opérationnelle, technique et industrielle. Pour être certain de disposer d’une solution prête pour l’avenir, dissociez vos applications actuelles (décentralisées et distribuées) de leurs protocoles blockchain sous-jacents et des liens avec les applications existantes.

11. Tenez compte des changements. Le marché, les affaires et les technologies évoluent si vite qu’ils doivent former une partie du processus. Chaque nouvelle solution utilisant la blockchain doit avoir une capacité intégrée à grandir parallèlement aux besoins de l’entreprise et des écosystèmes connectés.

12. Les modifications aux processus et systèmes existants sont essentielles. Des couches bien conçues garantissent une intégration plus rapide des affaires et leur interopérabilité.

Auteur : Frederik De Breuck, Head of Enterprise Blockchain and Innovation Fujitsu Global – Uvance CDO/CTO Fujitsu Belgique.