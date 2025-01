Le récit d’Arianne, service delivery manager

Arianne Sanders travaille comme service delivery manager chez Colruyt Group. Elle s’investit à fond dans le domaine de la production et de la chaîne logistique, mais elle travaille aussi à l’élaboration du magasin de l’avenir. En quoi consiste son rôle précisément ? Et comment Arianne en est-elle arrivée à exercer cette fonction ?

Chaque prestation de services que propose le département IT de Colruyt Group aux unités d’exploitation est attribuée à un service delivery manager. Arianne : « Il s’agit d’un responsable qui veille à ce que la livraison d’un service se passe bien et de manière stable ».

« Normalement, ces départements et ces prestations de services ont déjà une certaine maturité, comme en témoignent mes collègues service delivery managers. Mais ce qui est particulier dans mon cas, c’est que les services dont je suis responsable viennent à peine d’être mis en place. Ils sont en plein développement ou un projet pilote est en cours. Lors de la réception de ces services, nous procédons encore à de nombreux tests et optimisations. On dit souvent entre nous que l’on construit un pont tout en marchant dessus. Les systèmes de caisse intelligente dans nos magasins Colruyt en sont un bel exemple. »

En tant que service delivery manager, Arianne bâtit des ponts entre les développeurs et les utilisateurs finaux.

Bâtir des ponts entre les ingénieurs et les utilisateurs finaux

Quel est le point fort d’Arianne ? « Être le lien entre les développeurs, qui vivent parfois dans leur bulle technologique, et les utilisateurs finaux, qui ont principalement des questions fonctionnelles et veulent savoir comment la technologie sera appliquée dans leurs activités quotidiennes. Il est important que les deux soient bien alignés, sinon il y a un risque de résistance à l’innovation. En ce sens, je suis une véritable bâtisseuse de ponts. Les nouveaux services doivent être bien intégrés dans l’ensemble de l’organisation de Colruyt Group. »

« Dans nos magasins ou nos centres de distribution, il y a toujours des gens qui se montrent directement enthousiastes lorsqu’on présente quelque chose de nouveau. D’autres sont plus méfiants. Il est important que ces personnes soient entendues. J’essaie toujours de convaincre les membres de mon équipe qu’ils doivent faire preuve de compréhension. Au final, il faut expliquer que la technologie est là pour soutenir nos collaborateurs. Sinon, ce type de projets ne verraient même pas le jour. »

Se rapprocher de la technologie, pas à pas

De formation universitaire en sciences politiques, Arianne se retrouve à travailler dans le secteur des technologies. Ça ne coulait pas de source… Mais l’informatique a toujours joué un rôle dans sa carrière. Arianne : « La technologie m’a toujours passionnée. Pendant mon master, je faisais déjà des recherches sur la manière dont les pouvoirs publics utilisaient les technologies de l’information. Après une période de recherche à la KU Leuven, j’ai commencé à travailler comme consultante dans une petite entreprise du secteur public. Pendant sept ans, j’ai fait un peu de tout : vendre, faire des démonstrations, parler aux développeurs et aux utilisateurs finaux, tester… »

En tant que service delivery manager, Arianne est notamment responsable du service relatif aux systèmes de caisse intelligente.

Il est important de faire preuve de compréhension vis-à-vis de la méfiance de certains utilisateurs finaux. Il faut expliquer que la technologie est là pour les aider

Une carrière atypique ? Typique de Colruyt Group.

Deux jeunes enfants et un déménagement à Hal ont fait qu’Arianne est passée du secteur public au secteur privé dans l’une des plus grosses entreprises de Belgique. « C’était loin d’être évident pour moi, car je doutais de pouvoir m’intégrer dans une entreprise à vocation commerciale. Mais j’ai vite découvert que la culture de Colruyt Group est avant tout centrée sur l’humain. Les clients et les collaborateurs sont au cœur de l’attention. C’est ce qui m’a convaincue. »

« Étudier les sciences politiques et travailler aujourd’hui sur des systèmes de caisse intelligente et des véhicules autonomes ? Un parcours pour le moins atypique. « Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que je serais ici aujourd’hui, je ne vous aurais pas cru », s’amuse Arianne. « Mais c’est aussi ce qui caractérise Colruyt Group qui montre que c’est possible. Ici, on a vraiment l’occasion de développer ses centres d’intérêt et ses compétences. »

Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que je travaillerais sur des véhicules autonomes, je ne vous aurais pas cru

En savoir plus sur les projets de Colruyt Group IT? Découvrez-les ici.