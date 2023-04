Le magasin de demain est truffé de technologies intelligentes

À quoi ressemblera le magasin physique du futur ? Tout indique que la numérisation des processus de distribution de marchandises se poursuivra et s’appuiera sur l’automatisation, la robotique et les technologies intelligentes. Welcome to the future.

La numérisation et l’innovation chez Colruyt Group

Greg Pinte, Technology Manager chez Smart Technics

«Notre mission en tant que pôle d’innovation consiste à accélérer la numérisation, l’automatisation et la robotisation des magasins, des centres de distribution et du transport de Colruyt Group. Pour ce faire, nous testons diverses technologies innovantes afin de préparer notre entreprise pour l’avenir », explique Greg Pinte, technology manager chez Smart Technics. « Nous travaillons avec des technologies éprouvées, mais développons également nos propres produits et services. Et ce, en collaboration avec nos collègues d’IT, de Technics & Engineering et d’autres services d’appui de notre groupe. Ensemble, nous formons une équipe diversifiée d’experts en robotique, en technologie de vision par ordinateur et en cybersécurité ainsi que d’ingénieurs logiciel, d’architectes informatiques, d’ingénieurs de projet, de techniciens, etc. ».

À quoi ressemble le magasin physique de demain ?

Nous tablons sur une poursuite de la numérisation des magasins physiques : les données, la vision par ordinateur, l’Internet of Things et même la robotique y seront utilisés de manière intelligente. Voici un aperçu de quelques projets que nous avons récemment réalisés.

Exemples de technologies intelligentes chez Colruyt Group

1. Magasin self-service

• Ouvert 24 h/24, 7 j/7

• Libre-service, pas de personnel en magasin

• Armoires (réfrigérées) intelligentes avec détection des produits

Nous faisons usage de cette technologie chez OKay Direct, Jims et Spar For You.

2. Une caméra scanne les produits à la caisse

• Technologie de la vision par ordinateur

• Plus ergonomique pour les collaborateurs en magasin

• 20 % plus rapide

3. Product Finder

• L’Internet of Things

• Les collaborateurs scannent le code-barres d’un produit à l’aide d’une application, ce qui fait s’illuminer l’étiquette de prix correspondante dans le magasin

• Gain de temps de 1 h 30 par jour pour le réassort des rayons

4. Véhicules autonomes

• Recours à la technologie de vision par ordinateur, à l’apprentissage automatique et à des capteurs

• Voiturettes destinées à la livraison à domicile des courses

• Chariots élévateurs autonomes dans nos centres de distribution

Quels sont les avantages de l’utilisation de technologies intelligentes dans le secteur de la distribution ?

Jeroen Diels, Project Engineer chez Smart Technics

« Vision par ordinateur, cellules de charge, Internet of Things, intelligence artificielle, apprentissage automatique… Ce sont toutes des technologies numériques, qui présentent de nombreux avantages, comme l’extensibilité », explique Jeroen, ingénieur de projet chez Smart Technics. « Une fois que le matériel et les logiciels sont parfaitement au point, il est assez facile de les déployer sur un autre site. Par exemple, la succursale OKay Direct de Lennik utilise exactement le même logiciel que celui de la succursale de Gand. Par ailleurs, saviez-vous que la vision par ordinateur s’adapte à son environnement ? Les caméras se calibrent elles-mêmes et modifient leurs réglages si nécessaire. »

Les projections numériques en magasin nous permettent de mettre en avant des promotions temporaires de manière flexible et à distance.

« Les technologies numériques sont également facilement programmables à distance. Un exemple : le réassort de la formule OKay Direct est effectué par un collaborateur en magasin. Supposons que ce dernier place accidentellement un produit au mauvais endroit, je peux faire en sorte que notre réfrigérateur intelligent reconnaisse malgré tout ce nouveau produit, et ce à distance. »

Smart Technics et Colruyt Group IT tiennent la barre du même bateau

Pieter-Jan Van Damme, Solution Analyst chez Colruyt Group IT

« Le choix de séparer Smart Technics et Colruyt Group IT s’avère logique et porte ses fruits », explique Pieter-Jan Van Damme, solution analyst chez Colruyt Group IT. « Dans un premier temps, les collègues de Smart Technics doivent pouvoir travailler en roue libre, sans trop de restrictions ainsi que tester rapidement différentes possibilités. Une fois leur proof of concept au point et la technologie prête pour une étude pilote, ils viennent frapper à notre porte. Notre département informatique compte de nombreux spécialistes : experts en cybersécurité et gestion de projets, solution analysts, field service engineers, etc. En outre, nous connaissons mieux que quiconque les processus et les systèmes informatiques de notre entreprise. Nous sommes donc l’interlocuteur idéal pour veiller à ce que l’intégration d’une nouvelle technologie n’affecte en rien l’ensemble des fonctions essentielles de notre entreprise. »

« Prenons l’exemple de la caméra intelligente que nous testons actuellement et qui scanne le code-barre des produits à la caisse. Notre pôle d’innovation possède toute l’expertise nécessaire à la technologie de vision par ordinateur avec laquelle cette caméra fonctionne. De notre côté, chez IT, nous possédons les connaissances en matière de processus de vente dans nos magasins : comment les codes-barres sont-ils liés aux produits, et avec leur prix actuel ? Quels sont les problèmes que pourraient rencontrer les collaborateurs en magasin et les clients ? Nous jouons véritablement au ping-pong avec Smart Technics et formulons des conseils sur le sujet. Nos deux départements avancent à des rythmes très différents. Qu’à cela tienne ! Ils sont à bord du même bateau et tiennent tous deux la barre. »

Déploiement à grande échelle

Lorsqu’une nouvelle technologie passe avec succès la phase pilote, les départements IT et Technics & Engineering se chargent du déploiement à grande échelle dans tous les magasins ou centres de distribution. « Nous possédons de nombreuses années d’expérience dans ce domaine-là aussi », explique Pieter-Jan. « Il faut commander les pièces adéquates, installer la technologie sur tous les sites et assurer l’entretien, les réparations et l’assistance qui s’ensuivent. Nous connaissons les ficelles du métier. Ce déploiement à grande échelle engendre de réels gains d’efficacité. »

Vers l’infini… et au-delà

« Je trouve génial que Colruyt Group nous offre la possibilité de travailler sur des projets innovants et de repousser nos limites. Tous nos tests ne sont pas immédiatement concluants. Mais il faut être capable d’expérimenter différentes choses pour finalement découvrir l’application qui nous propulsera vers l’infini, et au-delà ! »

