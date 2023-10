Le cloud est la clé du succès de toute transformation numérique

Huawei aide les entreprises du Benelux à exploiter la puissance de l’IA, des big data et du cloud, et à stimuler la transformation numérique et la croissance durable. L’utilisation du cloud au Benelux se trouve à un tournant : nous passons de la modernisation à l’innovation.

Début octobre, le premier Huawei Cloud Summit au Benelux était organisé à Soest, aux Pays-Bas. Huawei est actif en Europe depuis 23 ans. Tout a commencé par l’implantation d’un premier centre de R&D. « Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la numérisation du Benelux et de la société européenne », a déclaré Willi Song, CEO de Huawei Benelux, Portugal et Irlande, lors de son discours au Huawei Cloud Summit. « Le soutien des partenaires locaux est indispensable. »

Huawei investit dix pourcents de son chiffre d’affaires mondial dans la recherche et le développement et veut, via son infrastructure cloud, poser les fondements du monde intelligent de l’avenir. Ces dix dernières années, l’entreprise a investi plus de dix milliards de dollars. Dix autres milliards seront ajoutés dans les cinq prochaines années. « La raison est claire », poursuit Willi Song. « La cloudification est la clé du succès de toute transformation numérique et de la connexion de l’infrastructure, des applications et des données. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle. »

Un carrefour important

« L’utilisation du cloud en Belgique et aux Pays-Bas se trouve à un carrefour important », signale Rahiel Nasir, Associate Research Director au cabinet d’études IDC. « Nous passons de la modernisation à l’innovation. L’intelligence artificielle stimule des nouvelles formes de croissance dans divers secteurs par une meilleure utilisation des données et une efficience accrue. »

Huawei veut participer à cette étape de la modernisation vers l’innovation. « Au cours des 23 dernières années, Huawei s’est focalisé en Europe sur la fourniture de la meilleure infrastructure réseau », explique Tim Tao, responsable de Huawei Cloud Europe. « Pour le Benelux, il y a notamment le déploiement des réseaux 5G. Aujourd’hui, il s’agit de fournir les meilleurs services cloud pour la transformation numérique. »

La cloudification est essentielle pour connecter l’infrastructure, les applications et les données. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle. Willi Song, CEO Huawei Benelux, Portugal et Irlande

Certification et conformité

La sécurité et la conformité en font partie et sont vitales. Huawei Cloud est le premier fournisseur de services cloud au monde à obtenir les certifications ISO/IEC 27034 et CSA STAR 2021. Huawei possède également les certifications de plusieurs normes de sécurité européennes largement reconnues comme la norme allemande C5 et TISAX. « C’est un grand pas en avant pour la gouvernance et la conformité de Huawei Cloud », a déclaré le CTO Bruno Zhang.

La sécurité et la conformité sont une priorité absolue pour Huawei. Laura Wiesenfeld l’a confirmé lors du Huawei Cloud Summit. Elle est responsable Policy & Legal Affairs chez SCOPE Europe, un organisme qui soutient la corégulation de l’économie de l’information, notamment via le Code de conduite cloud de l’UE. « Depuis le début de l’année, Huawei Cloud est membre officiel du code de conduite européen », poursuit Laura Wiesenfeld. « C’est une étape importante vers l’harmonisation de la directive GDPR dans l’ensemble du secteur cloud. »

En plus de fournir une expertise en sécurité et conformité, Huawei Cloud veut aider les entreprises du Benelux à accélérer leur transformation numérique. Des cas réussis dans divers secteurs peuvent servir d’exemples. « Huawei apporte à l’Europe son expérience en numérisation acquise en Chine et dans le reste du monde », conclut Stef Liang, General Manager de Huawei Cloud Benelux. « Nous transformons cette expérience en des services cloud qui contribuent à accélérer la numérisation européenne, de manière plus efficiente et plus effective. »