LCL publie son premier rapport sur le développement durable: « Une communication transparente sur ce que nous estimons important »

La numérisation continue de progresser et entraîne une augmentation du nombre de centres de données et de la consommation d’énergie. Dans le même temps, cette évolution a un effet positif. « Les centres de données sont une force motrice dans la transition énergétique durable. Nous voulons partager notre cheminement vers des services de centres de données neutres en carbone. »

LCL exploite cinq centres de données dans le pays. L’entreprise propose des services de colocation, d’hébergement et de centres de données. « Le centre de données forme un écosystème pour la connectivité », explique le managing director Laurens van Reijen. « Tous les opérateurs internationaux passent par nos centres de données et les entreprises s’adressent directement à nous parce que c’est moins cher et plus facile. »

Action concrète

La croissance continue et la consommation d’énergie associée renforcent le besoin de durabilité. « Le changement climatique est un fait », poursuit Laurens van Reijen, « et avec le Pacte des Centres de Données pour la Neutralité Climatique, le secteur s’engage à réduire les émissions et à les compenser à court terme. Je trouve cela très important. Je ne veux pas que mes petits-enfants soient confrontés à des vagues de chaleur de 40 degrés ou des conditions extrêmes dans l’avenir. »

LCL prend donc des mesures concrètes. « Nous visons simultanément une croissance annuelle de 10 pourcents et une diminution de nos émissions de CO2 de 42 pourcents. Nous voulons être climatiquement neutres d’ici 2030. Nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif. » A première vue, le grand défi réside dans la demande en refroidissement, un processus énergivore pour un centre de données. « Mais finalement, cela va plus loin que l’aspect environnemental. À travers nos services, la durabilité est liée à la manière dont nous – en tant qu’entreprise – apportons une contribution aux personnes, tant les collaborateurs que les clients, et à la société. »

Laurens van Reijen, managing director chez LCL: « Avec ce rapport sur le développement durable, nous jouons cartes sur table et nous montrons ce qui nous importe : nos clients, nos collaborateurs et la société en général. »

Communication ouverte

Afin de faire preuve de transparence, LCL publie début juin son premier rapport sur le développement durable. Cela fait du gestionnaire de centres de données un précurseur dans le secteur. « Nous le faisons d’abord parce que nous estimons que le développement durable est primordial. Cela fait partie de notre ADN et de notre stratégie. » Le rapport donne un aperçu de la politique ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). « Nous avons interrogé nos collaborateurs et nos clients et notre politique ESG est basée sur ce qu’ils considèrent important. »

Les clients attendent notamment que LCL fournisse des services fiables tout en respectant la législation. Ils souhaitent également que LCL garantisse la sécurité de leurs données et que l’entreprise réduise ses émissions de CO2. « Les collaborateurs attachent une grande importance au bien-être, à la santé et à la sécurité au travail », continue Laurens van Reijen. « Sur le marché actuel – où il n’est pas facile d’attirer des nouveaux collaborateurs – nous pensons qu’il est intéressant de mettre davantage l’accent sur des valeurs comme la diversité, l’égalité et l’inclusion. » En termes de gouvernance, LCL soutient son expertise et son intégrité avec des certificats comme l’ISO 27001, l’ISAE 3402 et le PCI DSS. « Nous avons élaboré un cadre de développement durable que nous couplons à notre stratégie. Il est essentiel de donner la priorité à nos valeurs sociales, outre le profit économique. »

Une référence pour l’avenir

Si LCL a lancé ses premières initiatives en développement durable il y a plus de dix ans, ce rapport reste néanmoins un point de référence pour l’avenir. « Il comprend une vingtaine de KPI sur lesquels nous communiquons de manière transparente et mesurons nos performances. Il s’agit d’énergie, comme nos émissions de CO2 par kilowattheure, mais aussi de la manière dont nous apportons une contribution à la société, en tant que prestataire de services et employeur. » Il présente les différents aspects de l’entreprise. « Nous rendons par exemple compte de la satisfaction des clients et du bien-être des collaborateurs. Nous voulons démontrer concrètement nos progrès. »

Découvrez le premier rapport de durabilité de LCL ici

Plus d’information : www.lcl.be