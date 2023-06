« La 5G rend le monde plus sûr »

En quoi la 5G change-t-elle la donne ? Si les capacités technologiques fournissent les moyens, elles ne sont pas une fin en soi. Des transports plus intelligents, une circulation plus sûre, des soins de santé plus efficaces : tels sont les véritables enjeux.

« Avec la 5G, on parle presque toujours de latence et de vitesse », explique Tania Defraine, Director Enterprise Solutions & Platforms a.i. chez Proximus. « Mais il vaut mieux considérer la 5G du point de vue des applications. La 5G, comme la fibre d’ailleurs, est en ce sens un outil pratique. » Le développement du cloud, l’importance croissante de la sécurité dans les processus d’entreprise, l’utilisation de l’intelligence artificielle : voilà ce dont il s’agit pour Proximus. « Le cloud n’est évidemment pas nouveau », poursuit Tania Defraine. « Et, avec la 4G, cela fonctionne aussi. Mais l’importance et le volume des données utilisées sont en constante augmentation et la 5G offre davantage de possibilités. »

Des cas d’usage concrets

Avec la 5G, les entreprises bénéficieront d’une nouvelle forme de connectivité. La pratique devra montrer quelle connectivité convient le mieux à chaque cas. Il s’agira parfois de la 5G, parfois de la 4G, du Wi-Fi ou de l’IdO à bande étroite. C’est également le principe appliqué par Proximus dans ses trois hubs d’innovation 5G belges. « Chaque test part d’un cas concret. Trois types d’applications reviennent systématiquement : les drones, notamment pour l’inspection visuelle et la surveillance, l’assistance à distance et la communication de crise, par exemple pour les services d’urgence. »

Tania Defraine, Director Enterprise Solutions & Platforms a.i. chez Proximus

« La 5G apporte de la valeur ajoutée dans des domaines très diversifiés », déclare Tania Defraine. « La 5G peut améliorer les soins de santé, fluidifier le trafic, rendre l’agriculture plus durable, faire travailler les gens plus efficacement, etc. Chez Proximus, nous pensons qu’il est essentiel d’écouter les besoins de nos clients afin de leur fournir la solution adéquate. En général, la 5G n’est qu’un des éléments constitutifs de la solution, mais en même temps, c’est souvent la technologie qui décuple les possibilités. »

La 5G ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Pendant le transport d’un patient en ambulance, un médecin peut fournir une assistance par le biais d’appels vidéo

Un degré de sécurité supérieur

Les récents développements géopolitiques orientent l’Europe vers une production plus locale. Les nouvelles technologies peuvent dès lors contribuer à résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre. Mais les nouvelles technologies ne nous rendent-elles pas également plus vulnérables à la cybercriminalité ? « La 5G rend le monde plus sûr », déclare Tania Defraine. « Cela a tout à voir avec les possibilités du slicing (découpage). Sur la 5G, vous pouvez parfaitement séparer applications critiques et non critiques dans des tranches distinctes du réseau. »

La « 5G on wheels »

Proximus, comme les autres opérateurs actifs dans le déploiement de la 5G, propose également un réseau 5G mobile et privé. « C’est exact », confirme Tania Defraine, « mais il ne faut pas considérer ce réseau comme une solution autonome. Il faut toujours voir le réseau 5G mobile et privé comme faisant partie d’un ensemble plus vaste, intégré à d’autres éléments. » Parallèlement, Proximus propose également une solution avec son « COW » (Cell On Wheels) pour mettre rapidement en place un réseau 5G localement, le temps d’un événement, par exemple. « Nous accélérons aujourd’hui le déploiement du réseau 5G », conclut Tania Defraine. « Pour 2025, nous visons une couverture de 100 %. Dans le même temps, nous verrons émerger de plus en plus de cas d’usage réels et concrets. »