« La 5G aura sa place dans un ensemble plus vaste et hybride »

Qu’est-ce qui fait que la 5G change véritablement la donne ? Les capacités technologiques fournissent les moyens, mais ne sont pas une fin en soi. Des transports plus intelligents, une circulation plus sûre, des soins de santé plus efficaces : voilà ce dont il s’agit.

Le monde attend-il la 5G ? « En effet, on pourrait dire : nous avons la 4G et nous faisons déjà tout avec aujourd’hui, n’est-ce pas ? », déclare Mathieu Philippart, Chief Technology Officer (CTO) chez NRB. « Néanmoins, la 4G n’offre pas toujours une solution concluante, y compris en matière de sécurité. » NRB voit également la 5G avant tout comme une composante des solutions professionnelles qu’elle propose. « La 5G est-elle de ce fait fondamentale pour notre activité ? Pas à première vue, mais lorsque la 5G assure une connexion de grande qualité et hautement sécurisée, elle offre une valeur ajoutée significative. »

De nouvelles applications

« Évidemment, l’essentiel reste qu’en tant que fournisseur de services, vous voulez résoudre les problèmes de vos clients », poursuit Mathieu Philippart. « Parfois, ce sera avec la 5G, parfois avec quelque chose d’autre. Mais une fois que vous utilisez la 5G pour un cas spécifique, la technologie est disponible et il est bien sûr logique de l’utiliser également pour un maximum d’autres applications. » Les exemples classiques qui viennent invariablement à l’esprit sont les drones et les véhicules autopilotés qui ne peuvent se passer de la 5G. Mais ce n’est pas tout. « La 5G sera très importante pour le secteur des médias. J’ai vu l’exemple d’un stade équipé de la 5G, où tous les spectateurs peuvent utiliser une application de réalité augmentée en même temps. »

Nous ne devons pas considérer la 5G comme une île. Nous finirons par aboutir à un environnement hybride

Un autre domaine d’application de la 5G concerne l’utilisation à distance d’applications lourdes. « Les entreprises peuvent alors affecter un expert en temps réel via la réalité augmentée, par exemple, même s’il se trouve littéralement à l’autre bout du monde », explique Mathieu Philippart. « Même des entreprises dans des secteurs où l’on ne s’y attend pas, comme l’industrie sidérurgique, misent sur la transformation numérique. La formation des ingénieurs par le biais d’applications de réalité virtuelle en est un exemple. »

Des normes univoques

Dans les années qui ont précédé la mise aux enchères du spectre 5G, les normes de rayonnement et les risques potentiels pour la santé de la 5G ont fait énormément débat. Depuis, ce débat est passé complètement à l’arrière-plan. « Disons-le d’emblée : les normes en vigueur aujourd’hui ne nous dérangent plus en tant qu’entreprise », déclare Mathieu Philippart. « Cependant, il serait sans doute préférable d’avoir les mêmes normes partout. » Ce n’est pas du tout le cas aujourd’hui. L’Europe a des normes plus strictes que de nombreux pays non européens, les normes belges sont plus strictes que les normes européennes, et les normes bruxelloises sont plus strictes que les normes belges…

Mathieu Philippart, Chief Technology Officer chez NRB

La 5G dans le coffre d’une voiture

Alors que les opérateurs déploient le réseau 5G public, NRB offre une solution rapide et compacte pour mettre en place un réseau 5G local, par exemple dans le cadre d’un test ou d’un événement. « Nous l’appelons “5G on wheels” », explique Mathieu Philippart. « Il s’agit d’une cellule compacte – elle tient dans le coffre d’une voiture – qui offre une 5G instantanée pour faire voler des drones, travailler localement avec l’IA, etc. »

Mathieu Philippart voit déjà les avantages de la 5G s’intégrer dans un ensemble plus vaste à l’avenir. « Je pense que nous finirons par aboutir à un environnement hybride », déclare-t-il. « Nous ne devons pas considérer la 5G comme une île, mais comme l’une des nombreuses formes de connectivité, intégrées dans un ensemble plus vaste, où d’autres types de connectivité ont aussi leur place. Je suis particulièrement curieux de connaître les premiers cas qui auront vraiment besoin de la largeur de bande de la 5G ».