Entreprise durable : pas une vaine promesse pour HP

Nombreuses sont les organisations qui crient sur tous les toits qu’elles se préoccupent de l’entreprise durable. La réduction des émissions de CO 2 , l’attention portée à l’inclusion, la protection des forêts ; ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples par lesquels les entreprises tentent massivement de nous faire comprendre qu’elles entreprennent de manière durable. Pour l’entreprise technologique HP, entreprendre de manière durable, c’est tout sauf une vaine promesse. En fait, c’est l’une des valeurs fondamentales de l’entreprise.

Humain, société et environnement

HP souligne qu’elle veut non seulement devenir l’entreprise technologique la plus durable et la plus équitable au monde, mais qu’elle s’engage également à protéger les droits de l’homme, à accélérer l’égalité numérique et à lutter contre le changement climatique. Un objectif particulièrement noble que HP s’efforce d’atteindre chaque jour, et ce depuis des décennies.

Intégré dans l’ADN de HP

HP prend des mesures durables depuis de nombreuses années. Ainsi, les premiers objectifs de HP étaient le civisme et la contribution à la communauté et à l’environnement dans lesquels elle opérait. En 1966, par exemple, HP a introduit un programme de recyclage des cartes perforées de ses propres collaborateurs. Dix ans plus tard, HP a acheté des fourgonnettes permettant aux employés de faire du covoiturage. Puis, en 1987, HP a mis en place son propre programme de recyclage de matériel informatique. Quatre ans plus tard, elle a lancé HP Planet Partners, un programme de renvoi et de recyclage des cartouches d’imprimante HP LaserJet. Puis, en 2003, HP a rédigé un code de conduite pour ses fournisseurs, exigeant le respect de normes en matière de bien-être, d’environnement et d’éthique. Et HP ne s’est pas arrêté là…

En 2015, HP avait le conseil d’administration le plus diversifié de toutes les entreprises technologiques aux États-Unis. En 2017, HP a été la première entreprise à utiliser l’OBP (Ocean Bound Plastic) dans l’encre et les cartouches. Le plastique qui menaçait de finir dans la mer a donc été utilisé à d’autres fins. Aujourd’hui encore, HP continue de maximiser ses efforts en matière d’entreprise durable. Par exemple, HP utilise 51 % d’électricité renouvelable dans le monde entier et a réutilisé pas moins de 1,28 million de tonnes de matériel.

C’est clair : l’entreprise durable est tout sauf une vaine promesse chez HP. C’est ancré dans l’ADN. Ou comme le dit si bien l’actuel CEO de HP, Enrique Lores : « Ce qui nous relie, c’est notre ambition de fabriquer des technologies qui font avancer les gens. »” Découvrez comment HP peut également aider votre organisation à devenir plus durable sur hybridworkplace.be.