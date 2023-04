En route vers un avenir numérique durable

En tant que filiale informatique de la SNCB, nous travaillons chaque jour à la réalisation de notre ambition collective : améliorer l’expérience des utilisateurs du réseau ferroviaire en Belgique. Ce faisant, nous nous concentrons principalement sur la numérisation des opérations et services ferroviaires dans le contexte de sujets socialement pertinents tels que le climat et la mobilité.

Chez Ypto, nous accordons une grande importance à la durabilité. Un bel exemple est le projet eDrive, dans le cadre duquel les dispositifs IDA (Intelligent Driver Assistant) du personnel des trains ont été remplacés par une tablette et un smartphone. Cette technologie permet de développer des applications interactives qui facilitent le travail quotidien des conducteurs de train et du reste du personnel. En outre, la plupart des documents qu’ils utilisent sont désormais numérisés, ce qui rend les procédures papier superflues et permet de réduire considérablement le nombre d’arbres qui doivent être abattus.

FREDERIK KERKHOFS, Head of Solution Delivery Sales, Passenger & Security Information

Un autre exemple est l’introduction du Flex Abonnement, une conséquence de la fameuse crise sanitaire. Avec ce nouvel abonnement dynamique, nous répondons à la nouvelle réalité hybride où les gens ne se rendent au bureau que deux ou trois jours par semaine et télétravaillent le reste du temps. Le Flex Abonnement est une formule d’abonnement à utiliser uniquement les jours où vous vous rendez au bureau. Ainsi, vous pouvez parcourir l’itinéraire acheté autant de fois que nécessaire le ou les jours choisis.

Cette nouvelle formule d’abonnement s’inscrit dans la stratégie globale visant à privilégier autant que possible la commande et l’utilisation de billets de train et d’abonnements en ligne et sans support papier. De cette manière, nous économisons non seulement du papier, mais facilitons également le contrôle des billets par les accompagnateurs de train en introduisant le Digital Train Assistant (DITA). Avec DITA, les différents appareils lourds sont remplacés par un appareil intégré beaucoup plus léger et très facile à utiliser. La vente, la validation de billets, la recherche d’informations en temps réel et la confirmation de correspondances ne sont qu’un petit échantillon des fonctionnalités polyvalentes que notre solution DITA offre aux accompagnateurs de train.

«Grâce à une collaboration renforcée, axée sur des innovations technologiques durables, nous aidons la SNCB à être une entreprise contemporaine de premier plan.» FREDERIK KERKHOFS, Head of Solution Delivery Sales, Passenger & Security Information

En outre, avec la SNCB, nous avons décidé d’opter pour SAP S/4HANA comme nouvelle plateforme ERP pour les années à venir. Nous sommes actuellement dans la phase de sélection d’un partenaire. Le développement du nouveau système ERP commencera à partir de cet automne afin qu’il soit opérationnel d’ici 2027.

