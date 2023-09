Du conseil à la coordination, la valeur ajoutée d’un partenariat étroit dans la transformation numérique

Les entreprises, en particulier les multinationales et autres grandes organisations, recherchent de plus en plus des partenaires fiables pour les guider dans leur transformation numérique et dans d’autres projets où l’infrastructure digitale leur permet d’exploiter des domaines d’activité et des pratiques commerciales qui leur étaient jusqu’alors méconnus. Plus concrètement, elles ont besoin de partenaires de confiance pour les aider tout au long de leur transformation, de la conception de leur stratégie à la recherche de tiers pour le soutien et la mise en œuvre. Bref, des partenaires de coordination, tels que Capgemini Invent, qui parviennent à exécuter cette stratégie sans le moindre souci. Nous nous sommes entretenus à ce propos avec Julien Assouline, Managing Director de Capgemini Invent Belgium.

Capgemini Invent est la branche de conseil en stratégie du Groupe Capgemini. Sa mission ? Guider les clients dans leur transformation numérique et les aider également au-delà de la stratégie et de sa conception. « Grâce à notre équipe unique qui se compose de commerciaux et de conseillers talentueux, mais aussi de spécialistes techniques et d’experts en ingénierie, Capgemini Invent se charge de la transformation numérique complète de ses clients, des objectifs commerciaux à la mise en œuvre et à l’intégration techniques en passant par tout ce qu’il y a entre les deux », indique Julien Assouline. « Nos clients peuvent compter sur nos spécialistes en données, sur nos designers UX/UI et bien sûr aussi, sur toute l’expertise en ingénierie et en développement du Groupe Capgemini. »

Malgré une belle croissance en Belgique au cours de ces 3-4 dernières années, l’entreprise de conseil Capgemini Invent reste jusqu’ici assez méconnue. « Vu notre potentiel, cette situation peut toutefois changer très rapidement si l’on s’appuie sur la position de Capgemini dans les autres domaines d’activité et services informatiques », pense Julien Assouline. « Il s’agit de l’une de mes principales missions depuis ma prise de fonction en mars 2023. »

Pionniers en Belgique

La Belgique n’est pas forcément considérée comme un environnement idéal pour innover au vu de sa structure gouvernementale complexe qui peut s’avérer un obstacle et un défi. Mais en fait, d’après Capgemini Invent, la Belgique est riche en innovation. « En regardant certains projets en matière de 5G, par exemple, nous avons plutôt l’impression que nous sommes à la pointe de l’innovation. Dans les services publics aussi, nous avons développé quelques projets innovants que d’autres pays nous envient comme les compteurs intelligents ou encore la gestion des fuites. En plus, la présence de nombreuses organisations internationales telles que l’UE et l’OTAN contribue à créer une dynamique intéressante entre le national et l’international », observe Julien Assouline.

Dans certains domaines donc, la branche belge Capgemini Invent domine la scène internationale. En revanche, dans d’autres secteurs, elle doit encore évoluer considérablement. « Capgemini Invent peut renforcer sa présence sur le marché de l’automobile par exemple si elle s’appuie sur notre expertise en Allemagne », indique Julien Assouline. « Il en va de même pour le marché des sciences de la vie. Notre présence internationale permet à Capgemini Invent de se focaliser sur le client et ses besoins, et ce, même s’il s’agit d’un acteur mondial. »

L’un des principaux atouts de Capgemini Invent en particulier et de Capgemini dans son ensemble consiste à être capable d’aider le client en tout lieu et à chaque étape de son cycle informatique – de la stratégie à la conception en passant par l’assistance et la maintenance. « Voilà ce qui différencie Capgemini Invent de la plupart de ses concurrents. Grâce à une intégration étroite avec la partie opérationnelle, Capgemini Invent peut jouer son rôle de coordinateur tout au long du processus et s’assurer que la stratégie élaborée résulte en une mise en œuvre informatique appropriée et que l’infrastructure est gérée et encadrée comme il se doit, le tout en veillant à ce que le processus soit harmonisé partout en vue de simplifier la vie du client. Bref, Capgemini Invent comprend parfaitement les enjeux du client et peut mettre en place une équipe de rêve qui se charge de tout », déclare Julien Assouline.

Julien Assouline, Managing Director de Capgemini Invent Belgium.

Dans son rôle de coordinateur, Capgemini Invent peut s’assurer que chaque étape se déroule comme prévu et conçu, et ce tout au long de la transformation. « Bien évidemment, si un client est capable d’orchestrer le tout sans souci, nous nous faisons un plaisir de le laisser faire », indique Julien Assouline. « Mais en attendant, sa transformation numérique est entre de bonnes mains. » Capgemini Invent investit toujours plus dans des collaborateurs qui ont non seulement une expérience solide dans des domaines spécifiques, mais aussi des talents de coordination pour soulager les clients qui peuvent ainsi se concentrer sur les aspects commerciaux de la digitalisation et d’autres projets de transformation.

Cet élément ne cesse de gagner en importance au vu de la complexité de la plupart des entreprises et de leurs architectures informatiques. Tous les aspects de leurs activités deviennent de plus en plus intégrés, et bon nombre le font au niveau international. « La coordination de tous ces éléments devient très complexe, même pour les grandes organisations plus avancées », déclare Julien Assouline. « Voilà pourquoi, heureusement, elles se tournent souvent vers nous pour s’assurer de la réussite de la transformation numérique et de la réalisation des objectifs escomptés. Ainsi, elles peuvent se focaliser sur leurs activités pendant que nous veillons à accélérer la commercialisation de leurs offres innovantes. »

Last but not least : les dynamiques relationnelles avec les clients évoluent pour passer d’une relation fournisseur-client à une relation de partenaires égaux. C’est ce que l’on voit quand certains clients organisent des événements pour Capgemini et inversement. « Mais derrière tout cela se cache un élément encore plus important : les deux partenaires peuvent travailler comme une seule équipe unie avec des intérêts et un objectif communs », poursuit Julien Assouline. « Les clients ressentent que Capgemini Invent se préoccupe réellement de leurs objectifs, de leurs besoins et de la façon dont elle peut les aider à atteindre leurs buts. »

Le pouvoir de l’ESG

Les clients peuvent également compter sur l’expertise de Capgemini Invent en matière d’ESG. Grâce à cette riche expérience, Capgemini peut aider les clients qui font face à des défis en la matière. « Et ce n’est pas tout puisqu’elle permet aussi à Capgemini Invent d’être un employeur attractif pour la jeune génération, qui n’hésite pas à placer la sensibilisation à l’ESG en haut de ses priorités », indique Julien Assouline. « Ces jeunes talents veulent avoir un impact, et choisissent leur employeur en fonction de la manière dont il leur permet de contribuer à un monde meilleur. »

Cette sensibilisation et cette expertise en matière d’ESG sont très importantes pour Capgemini Invent afin qu’elle puisse devenir un employeur de choix pour les jeunes (et moins jeunes) talents en Belgique. C’est aussi un appel explicite aux candidats qui recherchent une entreprise de conseil qui a solidement ancré l’entrepreneuriat dans ses gênes et qui est capable de gérer la transformation complète de ses clients. « Cet appel combiné devrait attirer suffisamment de candidats pour permettre à Capgemini Invent d’évoluer progressivement », conclut Julien Assouline. « Notre branche belge compte actuellement 150 collaborateurs, et nous entendons doubler cet effectif assez rapidement. »