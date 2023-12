Comarch automatise la planification de l’ingénierie de terrain chez Future Connections

Future Connections est un partenaire technologique pour les opérateurs télécoms et les fournisseurs de services. La croissance rapide de l’entreprise dans le domaine des télécommunications B2B et B2C amène des défis pour planifier efficacement les opérations sur le terrain et les activités de back-office.

Pour automatiser et optimiser les processus, Future Connections s’appuie sur Comarch Field Service Management. La solution s’intègre parfaitement à la plateforme d’automatisation MAX de Future Connections et offre des avantages indéniables pour le back-office et la planification, ainsi que pour les opérateurs et les utilisateurs finaux.

Future Connections développe des produits et des services innovants et de qualité pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services. L’entreprise fait le lien entre l’héritage existant et les dernières technologies logicielles : de bout en bout et en mettant l’accent sur l’automatisation. Future Connections est donc un maillon important dans le processus de transformation numérique du secteur. L’entreprise a réalisé en 2022 plus de 225.000 installations et configurations chez les clients et 14.000 installations à distance. Future Connections utilisait auparavant un outil de planning qui n’était pas totalement adapté au secteur et qui atteignait progressivement ses limites en termes de fonctionalité et capacité.

Reginald Delhez, Digital Transformation Manager chez Future Connections : « Nous avons constaté que nos anciens systèmes ne pouvaient plus traiter ces volumes de manière efficace et entièrement automatisée. De plus, les processus et les outils nécessitaient trop de main d’œuvre, ce qui entraînait des coûts élevés et rendait les services non évolutifs. Par ailleurs, l’un des principaux défis consistait à intégrer les systèmes OSS, CRM et BSS des clients et à automatiser leurs flux de travail de bout en bout, créant ainsi un processus sans contact. »

Des flux de planification automatisés

Future Connections recherchait un outil pour augmenter l’efficience de son back-office et de sa planification, et pour automatiser les flux de travail. Elle a trouvé dans Comarch Field Service Management la solution adéquate pour automatiser les flux de planification complexes. La plateforme rend les interventions manuelles superflues et facilite une communication claire et fluide avec les clients, notamment par e-mail et sms. Les utilisateurs finaux bénéficient également d’une prestation de services optimisés. Ils peuvent suivre l’état de leurs commandes et savoir si l’ingénieur de terrain est en route et à quelle heure il arrivera à destination.

Le système Comarch Field Service Management facilite le déroulement des processus de bout en bout : de la prise de commande par le client final à la génération d’un rapport de livraison et à l’audit du travail effectué. L’outil soutient les ingénieurs de terrain et les ingénieurs du back-office selon divers critères comme les compétences, la disponibilité, la nature du travail à effectuer et l’optimisation de l’itinéraire. Le système optimalise en permanence les activités pour Future Connections. Les ingénieurs de terrain ont accès à une application mobile avec laquelle ils enregistrent les travaux effectués et suivent les bons de travail. Le traitement des informations se fait quasiment en temps réel.

Une solution adaptée au secteur télécom

« Future Connections recherchait une solution préconfigurée à implémenter rapidement et adaptée au secteur télécom », explique Louis-Alexandre Carli, Business Development Manager chez Comarch. « Notre solution Comarch Field Service Management optimise la gestion et la planification de ses ingénieurs de terrain et répond parfaitement aux attentes du client. Nos années d’expérience dans la conception de produits spécifiques aux télécoms et le domaine de l’OSS et du BSS y contribuent certainement. De plus, notre solution a été améliorée grâce à une approche et un environnement multi-utilisateurs entièrement sécurisés, conçus pour Future Connections, afin de couvrir les besoins d’une éventuelle extension à d’autres clients. »

Julien Beenakkers, CEO de Future Connections, veut souligner la collaboration fructueuse avec Comarch. « Nos opérateurs et prestataires de services sont extrêmement satisfaits de l’efficience, de la réduction des coûts et autres améliorations apportées par la plateforme FSM. »

Plus d’informations : https://www.comarch.be