La Young ICT Lady of the Year Julie Scherpenseel (ML6) lance la deuxième édition du Young Potential Boostcamp.

Il y a deux ans, Ingrid Gonnissen - élue à l'époque ICT Woman of the Year par Data News - démarra un projet ciblant les 'young potentials' au féminin, qui souhaitaient se distinguer dans le secteur ICT. Après une première édition réussie, c'est Julie Scherpenseel qui prend à présent le relais. "Une deuxième édition verra le jour en automne", annonce Scherpenseel. Data News l'a en février dernier élue Young ICT Lady of the Year. Cette deuxième édition aura lieu d'octobre 2020 à février 2021.

Le Young Potential Boostcamp est un programme de mentorat ayant pour but d'aider de jeunes femmes prometteuses ambitionnant une carrière dans le secteur technologique en les conseillant. Grâce au soutien d'un(e) professionnel(le) expérimenté(e), les 'young potentials' peuvent stimuler leur carrière "Pour de jeunes femmes, il n'est pas toujours facile d'effectuer les premiers pas dans l'industrie technologique. Grâce au Young Potential Boostcamp, nous leur offrons un support supplémentaire pour qu'elles puissent pleinement progresser", explique Julie Scherpenseel.

C'est le 13 octobre que sera lancé le coup d'envoi du Boostcamp - dans le respect évidemment des mesures-barrières covid - où des personnalités de la vie professionnelle viendront faire des allocutions inspirantes. Les 'young potentials' pourront alors échanger des idées avec des mentors potentiels sur la base d'un concept de speeddating (rencontres rapides). Chaque participante se verra ensuite attribuée un mentor, dont elle pourra suivre l'activité pendant un ou deux jour(s) lors des Inspiration Days. Ensuite, durant le trajet restant, les mentors et leurs émules se rencontreront chaque mois soit en tête-à-tête, soit virtuellement pour évoquer les possibilités d'une carrière ICT. Le Young Potential Boostcamp se clôturera par un événement final en février 2021.

Les étudiantes de dernière année ou les toutes jeunes débutantes dans le monde du travail passionnées par l'ICT peuvent dès à présent s'inscrire pour le Young Potential Boostcamp. Au cours du mois de septembre, elles sauront si elles ont été sélectionnées pour faire partie des 40 'young potentials' au maximum. Il y a encore de la place aussi pour des mentors supplémentaires, qui peuvent envoyer un mail à ypboostcamp@ml6.eu.

