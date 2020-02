Dewi Van De Vyver de Flow Pilots a été élue ICT Woman of the Year. Julie Scherpenseel de ML6 s'est, elle, vu attribuer le titre de Young ICT Lady of the Year 2020. Les lauréates ont été désignées jeudi soir lors de la douzième édition de She Goes ICT, l'événement annuel de Data News, qui récompense des femmes qui se sont distinguées dans le secteur ICT.

Les lauréates ont été choisies d'une part par les lecteurs de Data News, et d'autre part par un jury professionnel composé d'ex-vainqueurs et de personnalités IT.

Dewi Van De Vyver

Le titre d'ICT Woman of the Year a été attribué à Dewi Van De Vyver. Il y a huit ans, elle fut à la base de la scale-up Flow Pilots et depuis un an, elle dirige aussi l'entreprise en qualité de CEO. Flow Pilots accompagne les trajets d'innovation numérique et les exécute de A à Z. Parmi ses clients bien connus, on trouve Axa, Agfa, Soudal, Belfius et Sodexo.

Chaque jour qui passe, Dewi inspire et motive une trentaine de personnes. Elle a mené à bien un Master en sciences de la communication avec des formations en économie, design graphique et IT-management. Le point de rencontre de ces expertises motive la CEO qu'elle est. Mais ses deux fils l'inspirent aussi à utiliser son domaine d'activité pour le bien commun.

Dewi est fermement résolue à attirer davantage de femmes vers la technologie en général et l'AI en particulier. 'Dans le débat sur la technologie, qui est mené aujourd'hui, il manque une perspective essentielle, à savoir celle de la moitié de la population. Il est urgent de la conscientiser', dit-elle à ce propos.

Forte de son formidable passé de chef d'entreprise et de ses propos on ne peut plus clairs sur la diversité, Dewi Van De Vyver l'a emporté sur Bieke Van Gorp (co-founder & COO de FibriCheck) et sur Caroline De Vos (co-founder & COO de SatADSL).

Julie Scherpenseel

Pour la neuvième fois, Data News voulait aussi récompenser une Young ICT Lady of the Year. Data News entend ainsi aviver l'intérêt pour les (jeunes) femmes de faire carrière dans le secteur ICT. Chaque femme de moins de 35 ans active au sein d'une entreprise ICT ou dans une fonction ICT peut poser sa candidature ou être proposée par un/une collègue. Parmi les dossiers remis, le jury a sélectionné dix nominées. Un top cinq a été déterminé par les votes en ligne.

Ces cinq femmes ont pu se présenter au jury, qui a finalement choisi Julie Scherpenseel, chief growth officer chez ML6, comme Young ICT Lady of the Year.

Vous trouverez les interviews détaillées de Dewi Van De Vyver et de Julie Scherpenseel, élues respectivement ICT Woman et Young ICT Lady of the Year, dans le numéro de Data News qui paraîtra le vendredi 21 février.

