Le gouvernement flamand a engagé Jan Smedts pour lui confier le poste d'administrateur général de Digitaal Vlaanderen, l'agence de numérisation des autorités du nord du pays.

Jan Smedts succède à Barbara Van Den Haute, qui a en juin renoncé à cette fonction pour assumer celle de Business Development Lead pour le secteur public chez Microsoft. Entre-temps, elle y est devenue Public Sector Lead: le poste qui s'est libéré après que Marijke Schroos ait connu une promotion et soit devenue General Manager de Microsoft BeLux.

Après le départ de Barbara Van Den Haute, le gouvernement flamand désigna Frank Geets comme administrateur général ad intérim. La recherche d'un successeur s'effectua par le biais d'un appel public et d'une procédure de sélection externe générant 21 candidats. Jan Smedts fut désigné le candidat le plus apte dans le cadre de cette procédure et se voit à présent confier la mission de continuer de faire croître Digitaal Vlaanderen dans les années à venir.

Jan Smedts (49 ans) est marié, a deux enfants et habite à Kampenhout. Il a déjà assumé diverses fonctions directoriales dans le secteur public et privé, tant sur le plan national qu'international. Actuellement, Smedts est encore actif en tant que chef de cabinet adjoint du ministre-président flamand Jan Jambon. C'est dans ce rôle qu'il a ces derniers mois et années fait régulièrement la une dans le petit monde de l'ICT, en qualité de porte-parole du cabinet Jambon. Jan Smedts succédera officiellement à Frank Geets le 1er janvier.

