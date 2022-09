Microsoft a nommé Marijke Schroos au poste de General Manager pour la Belgique et le Luxembourg. Elle succèdera le 1er octobre à Didier Ongena, qui assumera une autre fonction au sein de Microsoft Western Europe.

Marijke Schroos a débuté sa carrière chez Microsoft en 2003. Elle a depuis lors rempli divers postes au sein de l'organisation pour rejoindre finalement l'équipe directoriale de Microsoft BeLux. Depuis 2017, elle était en charge de la division Public Sector, où elle aida les instances publiques à croître au moyen de la transformation numérique.

Dans sa nouvelle fonction, Schroos capitalisera sur le rôle joué par Microsoft en vue d'aider les entreprises et organisations en Belgique et au Luxembourg. 'Conjointement, nous voulons développer des solutions pour relever les nombreux défis sociaux qui se posent sur le plan de l'énergie, de la mobilité, de la durabilité, des soins de santé, etc.', déclare-t-elle.

Digital AmBEtion

En qualité de nouvelle General Manager, Schroos peaufinera aussi Digital AmBEtion, le programme d'investissement pluriannuel (y compris la construction de trois centres de données ultramodernes en Belgique) qui avait été lancé l'année dernière.

'Ma passion a toujours été de comprendre les forces et les besoins des organisations et des gens qui y travaillent. Qu'il s'agisse de Microsoft BeLux même, de nos partenaires, de nos clients ou de la société dans son ensemble', explique Schroos. 'De plus, nous restons conscients de l'impact que nous pouvons avoir sur la société. Nous voulons être un chef de file sur le plan de l'inclusion et continuer de miser sur la réduction de la fracture numérique. Chez Microsoft, je souhaite créer un environnement où tout le monde se sente bien accueilli.'

Marijke Schroos a effectué des études en sciences de la communication à la KU Leuven. Sa première expérience au travail, elle l'a connue chez Tandem, où elle fut Marketing & Communications Manager. Elle rejoignit ensuite Toshiba, où elle exerça la fonction de Marketing Manager pour le Benelux. C'est en 2003 qu'elle aboutit chez Microsoft en tant que Segment Marketing Manager. Outre ses activités chez Microsoft, Marijke Schroos est aussi administratrice chez ADMBelgium.

Haar voorganger Didier Ongena wordt ad interim Public Sector Lead bij Microsoft Western Europe. Barbara Van Den Haute zal Marijke Schroos vervangen in het Leadership Team van Microsoft BeLux als Public Sector lead.

Marijke Schroos a débuté sa carrière chez Microsoft en 2003. Elle a depuis lors rempli divers postes au sein de l'organisation pour rejoindre finalement l'équipe directoriale de Microsoft BeLux. Depuis 2017, elle était en charge de la division Public Sector, où elle aida les instances publiques à croître au moyen de la transformation numérique.Dans sa nouvelle fonction, Schroos capitalisera sur le rôle joué par Microsoft en vue d'aider les entreprises et organisations en Belgique et au Luxembourg. 'Conjointement, nous voulons développer des solutions pour relever les nombreux défis sociaux qui se posent sur le plan de l'énergie, de la mobilité, de la durabilité, des soins de santé, etc.', déclare-t-elle.En qualité de nouvelle General Manager, Schroos peaufinera aussi Digital AmBEtion, le programme d'investissement pluriannuel (y compris la construction de trois centres de données ultramodernes en Belgique) qui avait été lancé l'année dernière.'Ma passion a toujours été de comprendre les forces et les besoins des organisations et des gens qui y travaillent. Qu'il s'agisse de Microsoft BeLux même, de nos partenaires, de nos clients ou de la société dans son ensemble', explique Schroos. 'De plus, nous restons conscients de l'impact que nous pouvons avoir sur la société. Nous voulons être un chef de file sur le plan de l'inclusion et continuer de miser sur la réduction de la fracture numérique. Chez Microsoft, je souhaite créer un environnement où tout le monde se sente bien accueilli.'Marijke Schroos a effectué des études en sciences de la communication à la KU Leuven. Sa première expérience au travail, elle l'a connue chez Tandem, où elle fut Marketing & Communications Manager. Elle rejoignit ensuite Toshiba, où elle exerça la fonction de Marketing Manager pour le Benelux. C'est en 2003 qu'elle aboutit chez Microsoft en tant que Segment Marketing Manager. Outre ses activités chez Microsoft, Marijke Schroos est aussi administratrice chez ADMBelgium.Haar voorganger Didier Ongena wordt ad interim Public Sector Lead bij Microsoft Western Europe. Barbara Van Den Haute zal Marijke Schroos vervangen in het Leadership Team van Microsoft BeLux als Public Sector lead.