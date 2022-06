L'administratrice générale d'Informatie Vlaanderen démissionne. Barbara Van Den Haute renonce en effet à sa fonction actuelle pour un poste chez Microsoft, où elle s'occupera du secteur public.

Van Den Haute fut pendant quasiment cinq années en charge d'Informatie Vlaanderen. En cette qualité, elle fut entre autres la force motrice de Mijn Burgerprofiel. Elle a également joué un rôle en vue dans l'ensemble de la stratégie data du gouvernement flamand, incluant récemment encore les solides coffres-forts de données et la société flamande d'utilité publique data, des projets de relance et de nouveaux accords ICT.

A présent, elle rejoint Microsoft, où elle sera opérationnelle à partir du 15 juillet. Elle y assumera la fonction de business development lead pour le secteur public, le domaine où elle a accumulé de l'expérience pendant quasiment vingt ans. Van Den Haute travaillait depuis 2007 pour le gouvernement flamand. Avant cela, elle fut active quelques années durant au SPF Intérieur.

Dans un mail interne que Data News a pu consulter, elle remercie son équipe pour les grands pas accomplis ces dernières années. Initialement, il était question de professionnaliser l'organisation, qui connut ensuite une énorme croissance. Dans le mail, elle indique que cette croissance fait aussi en sorte qu'une charge de travail élevée et le financement de l'agence demeurent des points d'attention.

'Digitaal Vlaanderen représente aujourd'hui une organisation dont je n'aurais pas osé rêver il y a encore 5 ans', peut-on lire dans le mail. 'Je suis par conséquent incroyablement fière aussi de nos collaborateurs et partenaires. Pour moi, le temps est venu d'explorer un nouvel horizon. Je vais faire quelque chose qui est quelque peu inhabituel pour un haut fonctionnaire: migrer vers le secteur privé. A mes yeux, il s'agit pourtant d'une étape très logique. Grâce à ma connaissance et à mes expériences acquises au sein du gouvernement, je vais veiller à ce que les solutions du secteur privé répondent étroitement aux besoins sociaux et publics', écrit Van Den Haute.

Van Den Haute fut pendant quasiment cinq années en charge d'Informatie Vlaanderen. En cette qualité, elle fut entre autres la force motrice de Mijn Burgerprofiel. Elle a également joué un rôle en vue dans l'ensemble de la stratégie data du gouvernement flamand, incluant récemment encore les solides coffres-forts de données et la société flamande d'utilité publique data, des projets de relance et de nouveaux accords ICT.A présent, elle rejoint Microsoft, où elle sera opérationnelle à partir du 15 juillet. Elle y assumera la fonction de business development lead pour le secteur public, le domaine où elle a accumulé de l'expérience pendant quasiment vingt ans. Van Den Haute travaillait depuis 2007 pour le gouvernement flamand. Avant cela, elle fut active quelques années durant au SPF Intérieur.Dans un mail interne que Data News a pu consulter, elle remercie son équipe pour les grands pas accomplis ces dernières années. Initialement, il était question de professionnaliser l'organisation, qui connut ensuite une énorme croissance. Dans le mail, elle indique que cette croissance fait aussi en sorte qu'une charge de travail élevée et le financement de l'agence demeurent des points d'attention.'Digitaal Vlaanderen représente aujourd'hui une organisation dont je n'aurais pas osé rêver il y a encore 5 ans', peut-on lire dans le mail. 'Je suis par conséquent incroyablement fière aussi de nos collaborateurs et partenaires. Pour moi, le temps est venu d'explorer un nouvel horizon. Je vais faire quelque chose qui est quelque peu inhabituel pour un haut fonctionnaire: migrer vers le secteur privé. A mes yeux, il s'agit pourtant d'une étape très logique. Grâce à ma connaissance et à mes expériences acquises au sein du gouvernement, je vais veiller à ce que les solutions du secteur privé répondent étroitement aux besoins sociaux et publics', écrit Van Den Haute.