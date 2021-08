A partir du 1er septembre, Geert Degezelle deviendra Executive Vice President Telenet Business. Dans cette fonction, il succèdera à Martine Tempels.

Geert Degezelle sera aussi membre du Senior Leadership Team et fera directement rapport au CEO John Porter, selon Telenet dans un communiqué de presse. Le 1er février 2021, Geert Degezelle avait rejoint Telenet Business en qualité de responsable des enterprise business sales, où il avait la charge de tous les départements de vente ciblant les PME, mais aussi les grandes entreprises.

A dater du 1er septembre, il assumera donc la responsabilité finale complète des activités Telenet Business. Il prendra ainsi la place de Martine Tempels, qui avait annoncé son départ en juin. Elle supportera du reste encore Geert Degezelle durant la période de transition.

Degezelle (47 ans) a travaillé pour la firme ICT Telindus pour passer ensuite chez Proximus, où avait la charge de la vente, mais où il acquit également de l'expérience au niveau stratégique, de l'innovation et M&A. De plus, il y développa l'activité 'cybersecurity' et assuma la responsabilité de la 'networking & cloud business unit'. De 2015 à 2019, Degezelle fut CEO de Telindus Nederland, où il demeura quatre années. Lors de son retour en Belgique, il occupa le poste de CEO chez Cheops Technology.

Geert Degezelle est ingénieur en télécommunications et décrocha un post-graduat télécoms à l'Universiteit Antwerpen, ainsi qu'un MBA à la Flanders Business School.

